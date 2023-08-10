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Известия.ru

Пентагон заявил о наличии средств на помощь Украине без обращения в конгресс

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino

Пентагон: у администрации США остается около $6 млрд на помощь Украине

Администрации США нет необходимости обращаться в конгресс за дополнительным финансированием, так как она располагает не менее $6 млрд на помощь Украине, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 8 августа.

«Деньги у нас не закончились. Средства есть. От переоценки, которую мы провели в этом году. Как вы помните, это составило около $6 млрд», — сказала она.

Госпожа Сингх пояснила, что ведомство провело переоценку переданного Украине военного имущества. Сэкономленные средства позволяют продолжать оказывать помощь Украине. Располагает ли американская администрация средствами сверх указанной суммы, представитель Пентагона ответить не смогла.

7 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве сообщило, что администрация президента Джо Байдена отправит Украине вооружение на сумму $200 млн. Там тоже появление средств объяснили итогом совершенной в мае бухгалтерской ошибки. Тогда была неправильно подсчитана стоимость оружия, подготовленного США для Вооруженных сил Украины.

В этот же день CNN узнал, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину. По словам помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша, партия танки должны прибыть на Украину к началу осени.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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