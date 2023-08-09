На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» является одной из главных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на украинского военного с позывным Манул пишет The Telegraph.

«Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — сказал Манул.

Британское издание приводит комментарий советника министра обороны Украины Юрия Саки, согласно которому Россия увеличила производство «Ланцетов», которые представляют опасность для ВСУ.

The Telegraph отмечает, что российский БПЛА эффективен против бронетехники, а больше всего неудобств он доставляет украинским артиллеристам.

БПЛА имеет несколько модификаций

Барражирующий боеприпас «Ланцет» разработан и производится входящей в концерн «Калашников» российской компанией ZALA. Представленный на выставке «Армия-2019» БПЛА предназначен для решения ударных и разведывательных задач. Максимальная дальность «Ланцета» составляет 50 километров, максимальная грузоподъемность — 12 килограммов, максимальное время полета — 40 минут.

Вооружение — осколочно-фугасные и кумулятивные боезаряды. Имеет оптико-электронное наведение. На конечном участке полета допускается использование телевизионного наведения.

Одним из преимуществ российского БПЛА является возможность работы без использования спутниковой навигационной сиcтемы, что обеспечивает устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы противника.

Корпус барражирующего боеприпаса изготовлен из композитных материалов, что делает его малозаметным для вражеских систем ПВО

Сравнительно небольшая стоимость беспилотника (несколько десятков тысяч долларов) делает его выгодным средством уничтожения дорогостоящей техники западного производства, имеющейся у ВСУ.

Российские беспилотники совершенствуются

Ранее телеканал «Россия-1» рассказывал об использовании контейнера для запуска сразу нескольких беспилотников «Ланцет» со складываемыми крыльями и хвостовым оперением. Новая схема запуска позволит российским беспилотным летательным аппаратам стать уничтожителями украинских систем ПВО.

Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА Денис Федутинов главный редактор журнала «Беспилотная авиация»

По данным обозревателя американского издания 19FortyFive Питера Сучиу, сегодня «Ланцет» уже является массовым уничтожителем техники ВСУ.

Российские беспилотники наносят большой урон украинской ПВО

В июле ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщил, что российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. В частности, ударом «Ланцета» была уничтожена украинская командно-штабная машина.

Комментируя это сообщение, американское издание The Drive признало, что «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе ПВО Skyguard, использующей ракеты Aspide. В публикации описана совместная работа ударной версии этого БПЛА и разведывательного дрона.

Издание пишет, что в связке с «Ланцетом» работал разведывательный беспилотник. В показанных российской стороной кадрах заметны две близко расположенные друг к другу машины системы ПВО — пусковая и транспортно-заряжающая, а также человек рядом с ним.

После того, как беспилотник обнаруживает группу военнослужащих, идущих по тропинке к краю поля, он точно определяет пункт управления, расположенный в другой части поля американское издание The Drive

После этого, отмечает издание, видны кадры, снятые с «Ланцета», несущегося к пункту управления, которые обрываются непосредственно перед моментом удара. «Видео, снятое с другого беспилотника, снимающего сцену сверху, подтверждает, что дрон-камикадзе попал прямо в цель», — пишет The Drive.

В июне The Drive признало, что радар украинской системы ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) немецкого производства был уничтожен российским беспилотником, предположительно, «Ланцетом». Издание заметило, что радар TRML-4D был представлен в 2018 году, то есть являлся новейшим.

В России наращивается производство «Ланцетов»

В ходе последней встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности, беспилотников «Ланцет».

Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения Владимир Путин президент России

В этом контексте глава государства, кроме беспилотника, упомянул танк Т-90 «Прорыв» и самолетные комплексы.