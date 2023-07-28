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В США описали «значительный удар» российского «Ланцета» по системе ПВО Украины

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Российский беспилотник «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе противовоздушной обороне (ПВО) Skyguard, использующий ракеты Aspide. Атаку дрона-камикадзе описывает американское издание The Drive.

В публикации говорится, что в ходе атаки «Ланцета», предположительно, в районе села Музыковка Белозерского района Херсонской области, была уничтожен пункт управления системы ПВО, которую Украина получила от Испании.

Издание пишет, что в связке с «Ланцетом» работал разведывательный беспилотник. В показанных российской стороной кадрах заметны две близко расположенные друг к другу машины системы ПВО — пусковая и транспортно-заряжающая, а также человек рядом с ним. «После того, как беспилотник обнаруживает группу военнослужащих, идущих по тропинке к краю поля, он точно определяет пункт управления, расположенный в другой части поля», — говорится в публикации.

После этого, отмечает издание, видны кадры, снятые с «Ланцета», несущегося к пункту управления, которые обрываются непосредственно перед моментом удара. «Видео, снятое с другого беспилотника, снимающего сцену сверху, подтверждает, что дрон-камикадзе попал прямо в цель», — пишет The Drive.

Издание замечает, что показанные системы ПВО не могли быть макетами, как уверяют некоторые комментаторы, поскольку имели движущиеся компоненты, в частности, вращающийся радар.

«Потеря пункта управления системой является значительным ударом для Украины, хотя бы отчасти потому, что стране было обещано и доставлено лишь небольшое количество систем, использующих ракеты Aspide», — заключает The Drive.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщил, что российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. В частности, ударом «Ланцета» была уничтожена украинская командно-штабная машина.

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