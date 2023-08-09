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ТАСС

Поставщики оружия просрочили контракты с Минобороны Украины на порядка $730 млн

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Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Источник изображения: © ukroboronprom.com.ua

Согласно данным украинского Центра противодействия коррупции, общий объем просроченной дебиторской задолженности ведомства составляет около $893 млн

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Украины недополучило от поставщиков оружие на сумму около 27 млрд гривен (около $730 млн). Об этом сообщается на сайте украинского Центра противодействия коррупции.

"Ответ на запрос Центра противодействия коррупции и информация от источников свидетельствуют, что просроченная дебиторская задолженность министерства обороны по закупке оружия - около 27 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В центре пояснили, что наличие такой задолженности означает, что Минобороны перечислило компаниям деньги, однако заказанный товар так и не получило в сроки, предусмотренные контрактами.

Отмечается, что общий объем просроченной дебиторской задолженности ведомства составляет 33 млрд гривен (около $893 млн), из которых 5,86 млрд (около $158 млн) - задолженность по вещевому обеспечению и 1 млрд гривен (около $27 млн) - задолженность по другим программам.

Информация о конкретных просроченных контрактах скрыта, отметили в центре.

В начале июня Государственная аудиторская служба Украины засекретила акт проверки фактов коррупции в Минобороны. По словам главы службы Аллы Басалаевой, формирование министерством заказов по каталогу позволяет манипулировать ценами, при этом "даже по таким ценам поставщики требовали стопроцентной предоплаты, а не получив ее, не спешили выполнять контракт". Чиновница отмечала, что "речь идет как о вещевом обеспечении, так и о вооружении". По ее словам, фиксировалась "бешеная дебиторская задолженность - 100% авансирование договоров и невыполнение их в срок контрагентами". Кроме того, выяснилось, что многие контрагенты оказались нерезидентами Украины. В некоторых случаях фиксировались поставки военного имущества ненадлежащего качества. 

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Страны
Украина
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