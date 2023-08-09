СГ Krab ремонтируются польскими специалистами непосредственно на Украине у линии боевого соприкосновения

ЦАМТО, 8 августа. Поставленные Украине самоходные гаубицы Krab ремонтируются польскими специалистами непосредственно у линии фронта. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью Агентству РАР директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.

"САУ Krab ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы", – сообщил С.Хвалек.

В мае этого года директор PGZ объявил о создании компании PGZ Service Orel, которая занимается ремонтом нескольких десятков гаубиц Krab, задействованных на украинском ТВД. "Зная о динамике операций на фронте, мы решили создать дочернее предприятие, которое будет обслуживать технику, в том числе и наши самоходные гаубицы Krab, в непосредственном контакте с передовой", – цитирует "РИА Новости" С.Хвалека.

Механики PGZ Service Orel выполняют работы в полевых мастерских и на заводах Украины. "Наши мобильные бригады имеют возможность выполнять как простые ремонты в полевых условиях непосредственно у линии фронта, так и более серьезные поломки на заводах Украины, где ремонтируется техника, поврежденная в результате боевых действий", – пояснил глава PGZ.

С.Хвалек также отметил, что механики PGZ имеют опыт работы в боевых условиях. "Только в PGZ у нас работают более 130 сотрудников, которые сопровождали наших солдат, среди прочего, в Афганистане и Чаде", – сказал он.

По словам С.Хвалека, "консультации украинских сервисных служб идут на постоянной основе, используя защищенные каналы связи, а польские механики на запросы своих украинских коллег отвечают практически в режиме реального времени", – передает "РИА Новости".