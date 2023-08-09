Только союз с Россией спасет эту страну от угрозы в Черном море

9 июля 2021 года. Итальянский фрегат во время учений НАТО в Черном море.

Больше всех в зерновой сделке нуждается Турция, пишет Cumhuriyet. Именно это соглашение держало НАТО подальше от Черного моря. Но теперь альянс хочет подобраться к акватории через Украину. Поэтому Анкара должна наладить отношения с Москвой, чтобы этого избежать, считает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

Если бы мы готовили список ответов на вопрос "кому больше всего нужно спасение соглашения о зерновом коридоре", Турция стояла бы в самом начале. Ведь зерновая сделка для Анкары была в первую очередь способом держать НАТО подальше от Черного моря.

Собственно говоря, эта опасность сразу же возникла в тот момент, когда Россия положила конец действовавшему на протяжении года соглашению из-за того, что ее условия не выполнялись. Всего через два дня после того, как мы обратили внимание на этот риск в нашем анализе под заголовком "Коридор конфликта" в этой колонке 22 июля текущего года, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Дж. Ставридис (James G. Stavridis) огласил свою формулу.

"Безопасность судов, перевозящих украинское зерно, должна обеспечиваться военными кораблями НАТО или США и Великобритании и их партнеров в Черном море. Корабли должны сопровождать военные самолеты, вылетающие с баз альянса в Турции, Румынии и Болгарии", – отметил Ставридис.

Значение сотрудничества между Анкарой и Москвой

Не секрет, что США, которые хотят затянуть военный конфликт на Украине, стремятся открыть новые фронты для России в Черном море, Молдавии и Грузии. США желают сделать Черное море "натовским озером", с тех пор как расчистили Украине и Грузии путь к членству в альянсе в 2008 году.

Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу в самом начале, заметим, что спасение соглашения о зерновом коридоре отвечает интересам Турции. Но возможно ли это? Да, но в том случае, если Турция сможет сохранить сотрудничество с Россией.

Достижения, которые принесло партнерство Анкары с Москвой в треугольнике Сирия – Черное море – Кавказ за последние пять лет, налицо. Сегодня критически важно сохранить это в процессе возвращения к нормальной жизни посредством зернового коридора в Черном море и астанинского формата – в Сирии.

Эрдоган: мы солидарны с Россией

Телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным 2 августа этого года и вчерашние слова турецкого лидера указывают на намерение Анкары сохранить сотрудничество с Москвой.

"Мы солидарны с Россией в вопросе зернового коридора. Мы будем поставлять зерно, поступающее из России. Мы согласны с тем, что зерно должно отправляться в бедные страны Африки", – заявил Эрдоган.

"Солидарность Турции с Россией" в этом вопросе важна с трех точек зрения.

Во-первых, сотрудничество Анкары и Москвы сорвет план Запада относительно натовского сопровождения украинских судов в Черном море за счет спасения зернового коридора.

Во-вторых, партнерство Турции и России повысит ценность позиции Анкары в "газовых войнах" в четырехугольнике Каспий – Черное море – Восточное Средиземноморье – Персидский залив.

В-третьих, это создаст основу для турецко-российского сотрудничества в Африке.

Зерновая сделка, действовавшая в течение года, имела два измерения: наряду с поставками украинского зерна должны были быть устранены препятствия перед отгрузкой российской пшеницы. Однако украинское продовольствие отгружалось, тогда как барьеры перед российскими поставками сохранялись. По этой причине Москва не продлила соглашение.

Теперь, если российское зерно можно будет доставлять в Африку через Турцию, это будет очень важная инициатива на Глобальном Юге. Ведь украинское продовольствие на самом деле шло не в Африку, а в развитые страны, прежде всего в европейские!

Обещание Белого дома

Вашингтон, должно быть, узнал об инициативе Анкара – Москва сразу после телефонного разговора Эрдогана с Путиным. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) заявил: "Если Россия вернется к зерновой сделке, мы сделаем все возможное для обеспечения ее экспорта".

Официальный представитель Кремля Песков дал Блинкену предельно ясный ответ: "Пусть не обещают, а выполняют. Как только это будет сделано, сделка незамедлительно будет возобновлена" (CRI Türk, 04.08.2023).

Разумеется, у Кремля есть десятки веских причин не верить словам Белого дома, и прежде всего заверению о "нерасширении НАТО". А это несдержанное обещание является главной причиной того, что происходит сегодня.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)