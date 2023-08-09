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Крупнейший подрядчик Пентагона открыл завод по выпуску до 180 спутников в год

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Satellites
Space Development Agency Tranche 0 Transport Layer satellites are being assembled at Lockheed Martin’s factory in Denver.
Источник изображения: Lockheed Martin

Корпорация Lockheed Martin — крупнейший подрядчик Пентагона — открыла завод по выпуску до 180 малых спутников в год. Об этом сообщает SpaceNews.

Предприятие с шестью параллельными сборочными линиями заработало в американском городе Денвер (штат Колорадо). Первые космические аппараты, которые будут произведены заводом, предназначены для обнаружения ракетных запусков. Заказчиком спутников выступило Агентство космических исследований Космических сил США, которое работает над созданием соответствующего мегасозвездия спутников.

В апреле Lockheed Martin объявила о проведении успешной демонстрации технологии обслуживания спутников на околоземной орбите.

В апреле 2022 года издание со ссылкой на старшего директора корпорации по стратегии военно-космических миссий Эрика Брауна заметило, что Пентагон получил бы гораздо большую отдачу от средств противоракетной обороны, если бы все спутники, расположенные на разных орбитах, могли взаимодействовать друг с другом, в частности, обмениваться данными по оптическим каналам связи.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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