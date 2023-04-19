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В США провели успешную демонстрацию технологии обслуживания спутников на орбите

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CubeSat
CubeSat.
Источник изображения: https://naked-science.ru

Американская военно-промышленная корпорация и крупнейший подрядчик Минобороны США — компания Lockheed Martin — объявила о проведении успешной демонстрации технологии обслуживания спутников на околоземной орбите. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе эксперимента Lockheed Martin’s In-space Upgrade Satellite System (Linuss) пара спутников формата CubeSat, находящихся на орбите высотой 300 километров на расстоянии 750 километров друг от друга, за месяц сблизились до 400 метров, после чего один из космических аппаратов совершил маневры вблизи другого, а также продемонстрировал ряд технологий для обслуживания спутников.

Одна из важнейших задач, которая была достигнута в ходе эксперимента, заключалась в проверке алгоритмов системы искусственного интеллекта, необходимых для обслуживания космических аппаратов непосредственно на орбите.

В дальнейшем спутники сблизятся до расстояния 200 метров. В Lockheed Martin заявляют, что в будущем перспективные космические аппараты смогут стыковаться друг с другом на орбите, выполняя, в частности, задачи модернизации, обслуживания и дозаправки.

В августе SpaceNews сообщило, что американская компания Orbit Fab, разрабатывающая инфраструктуру для дозаправки космических аппаратов в космосе, начнет предлагать гидразин в качестве топлива для спутников, находящихся на геостационарной орбите, уже в 2025 году.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
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