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Компания из США предложит дозаправку гидразином на орбите

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Геостационарный спутник
Геостационарный спутник для дозаправки космических аппаратов в космосе.
Источник изображения: Orbit Fab

Американская компания Orbit Fab, разрабатывающая инфраструктуру для дозаправки космических аппаратов в космосе, начнет предлагать гидразин в качестве топлива для спутников, находящихся на геостационарной орбите, уже в 2025 году. Стоимость услуг стартапа оценивается в 20 миллионов долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

В стартапе уверяют, что за 20 миллионов долларов геостационарный спутник получит до 100 килограммов гидразина. Ожидается, что космическая инфраструктура для дозаправки будет включать депо, где хранится топливо, и специальный шаттл, который будет доставлять его непосредственно к спутникам.

Для того чтобы спутник имел возможность дозаправки на орбите, он должен быть оснащен интерфейсом Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI), поддерживаемым, в частности, Orbit Fab.

В июне 2021 года издание C4ISRNet сообщило, что экспериментальный спутник Demonstration and Science Experiments (DSX) Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который по своим размерам сопоставим с футбольным полем, завершил свою работу.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
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