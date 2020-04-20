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США спасли «атакованный» Россией международный спутник

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Источник изображения: Фото: northropgrumman.com

Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1. Данную информацию подтверждает международный оператор Intelsat, которому принадлежит Intelsat 901, ранее якобы атакованный российским космическим аппаратом (КА) «Луч».

Согласно Northrop Grumman, MEV-1, состыковавшись с Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провел серию маневров по перемещению последнего космического аппарата на геостационарную орбиту. Проведенные операции уже 2 апреля позволили 30 коммерческим и государственным заказчикам начать работу с телекоммуникационным спутником. Телекоммуникационный оператор надеется, что Intelsat 901 проработает еще пять лет.

В феврале MEV-1 состыковался с Intelsat 901, что стало первой в истории стыковкой двух коммерческих спутников.

В январе спутниковый оператор Eutelsat сообщил, что КА Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года вместе с MEV-1 российской ракетой «Протон-М», из-за отказа одной из двух солнечных батарей потерял половину своей мощности.

В декабре 2017 года Space News сообщило, что американская Orbital ATK (поглощена Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание Intelsat 901.

В апреле 2015 года, по данным Space News, «Луч» оказался на расстоянии около десяти километров от Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский КА противоспутниковым оружием.

Спутник «Луч» запущен в 2014 году ракетой «Протон-М». КА создан в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы для связи с российским сегментом Международной космической станции и низкоорбитальными космическими аппаратами.

Телекоммуникационный спутник Intelsat 901 международного оператора Intelsat (штаб-квартира расположена в Люксембурге), запущенный в 2001 году на ракете Ariane 4, должен обеспечивать телевизионное вещание в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Запланированный срок службы КА составлял 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Northrop Grumman
Orbital ATK
Проекты
Ariane РН
МКС
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