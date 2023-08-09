В Минске заявляют о стратегическом паритете с Западной Европой после размещения российского тактического ядерного оружия в республике

Минск. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии позволяет установить стратегический паритет с западными странами, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

"По сути, мы свели на нет все усилия НАТО по наращиванию военного потенциала в нашем регионе. Вместе с тем мы не пытаемся тягаться с блоком НАТО. Государства альянса тратят на вооружение более $1 трлн. В Беларуси военный бюджет - $500 млн. В России - около $80 млрд. Это несопоставимые цифры. А ядерный потенциал дает нам возможность обеспечить стратегическую неуязвимость. Оборонная политика в рамках Союза Беларуси и России позволяет нам выровнять различие военных потенциалов между странами", - сказал Савиных в интервью госагентству БелТА.

Он напомнил, что ядерное оружие присутствует в Западной Европе на протяжении десятилетий. "Во Франции, Нидерландах, Германии размещено около 150 американских ядерных боеголовок. И это не считая Великобритании. Таким образом, мы просто устанавливаем стратегический паритет и делаем нападение на Беларусь невозможным или нецелесообразным. Это наше ответное решение", - подчеркнул белорусский парламентарий.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию.