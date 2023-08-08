Гендиректор "Ростеха" представил президенту отчет об итогах работы госкорпорации в 2022 году

ЦАМТО, 7 августа. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет об итогах работы госкорпорации в 2022 году, а также проинформировал о текущей деятельности.

Ниже выдержки из доклада С.Чемезова, касающиеся общих объемов производства корпорации и военной тематики, приведены в изложении пресс-службы Кремля.

С.Чемезов: У нас сегодня традиционный годовой отчет. За 15 лет со дня создания корпорации было очень много сделано.

Могу напомнить несколько цифр для сравнения: в 2007 году был подписан указ о создании корпорации, а в 2008-м мы уже получили 443 предприятия, из которых 148 были в кризисном состоянии, 28 – в стадии банкротства, 17 не осуществляли свою хозяйственную деятельность, а 27 частично утратили свое имущество либо имели значительные риски его утраты.

За эти 15 лет мы выросли: сегодня корпорация объединяет уже около 800 научных и производственных объединений в 60 регионах страны, и выпускается тысячи наименований различной продукции, в том числе военной и гражданской.

В.Путин: Сколько сейчас гражданская часть примерно составляет в процентном отношении?

С.Чемезов: Я точно могу сказать: у нас сегодня 44,5 процента – доля гражданской продукции в целом по корпорации. В прошлом году было 45,5, но в связи с тем, что гособоронзаказ значительно вырос, у нас доля гражданской продукции немного уменьшилась.

Хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов рублей – доля гражданской продукции, а в 2022-м – 942 миллиарда.

В 2009 году впервые сделали консолидированный отчет, и выручка была 511 миллиардов, а убыток составлял 64 миллиарда. В этом году мы уже достигли такой цифры, как два триллиона 116 миллиардов, выросли по отношению к прошлому году на 2,5 процента, но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась и значительно – составила всего лишь 39 миллиардов, а в прошлом году было 163 миллиарда. Но это объясняется, прежде всего, тем, что у нас гособоронзаказ: рентабельность нулевая, а иногда даже минусовая. Те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции, которая у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого хоть как-то подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе.

Мы за прошлый год нарастили инвестиции на 20,6 процента. Объем в абсолютных цифрах – 292 миллиарда рублей. В основном это было направлено на расширение производства, на техперевооружение и, прежде всего, конечно, расширение производства военной продукции. Связано все это с СВО.

Средняя численность у нас составляет 592 тысячи человек. К сожалению, нам еще не хватает людей. Нам в этом году нужно будет срочно закрыть 23 тысячи вакансий, мы будем набирать – это высококвалифицированные специалисты должны быть, конечно, прежде всего.

Мы подняли заработную плату. В связи с тем, что правительство приняло решение для оборонных предприятий увеличить среднюю заработную плату на 10 процентов по отношению к средней заработной плате в регионах, мы это сделали. Но у нас увеличение получилось больше: по сравнению с прошлым годом заработная плата увеличилась на 17,2 процента. Это связано с тем, что в прошлом году многие наши предприятия работали и в выходные, и в праздничные дни, и ночью, а эти дни оплачиваются, естественно, по повышенному тарифу. Но хочу отметить, что выработка на одного рабочего у нас тоже выросла, по сравнению с прошлым годом, на 2,5 процента.

Что касается ГОЗа. Это основная задача, которая стоит перед нашими предприятиями, поскольку в основном это оборонные предприятия, и порядка половины всего ГОЗа страны лежит на плечах наших предприятий. Выполнение гособоронзаказа за прошлый, 2022 год составило 99,5 процента. Это показатель достаточно высокий. Мы нарастили объемы производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО.

Если говорить про СВО, то на 90 процентов всей продукции, которая там задействована, наша. В первую очередь, это ствольная, реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов. Такая боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 "Прорыв", ракетные комплексы "Искандер", гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, самолеты Су-57, Су-35, беспилотники "Куб" и "Ланцет", великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях в зоне СВО. Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все.

В.Путин: Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения.

С.Чемезов: Мы над этим как раз работаем.

В.Путин: Т-90 "Прорыв", самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь.

С.Чемезов: Конечно.

В.Путин: "Ланцеты" и так далее.

С.Чемезов: <…> Что касается вертолетостроения. В 2022 году наш холдинг "Вертолеты России" произвел 296 вертолетов. В прошлом году было 134, в этом году – 296, значительный рост. Это, конечно, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа: по ГОЗу мы увеличили производство военных вертолетов в два раза, но мы работали и над гражданскими вертолетами. Создан новый вертолет Ми-171А3. В 2022 году он совершил первый полет Санкт-Петербург – Москва. Это пассажирский вертолет. Он предназначен в том числе и для топливно-энергетического комплекса <…>

<…> У нас также создан один из первых беспилотных вертолетов БАС-200. У него взлетная масса 200 кг, а полезная нагрузка – 50 кг. В декабре прошлого года мы его испытывали за Полярным кругом, то есть при температурах за -50 град. Он себя очень хорошо показал, и уже сегодня руководство Якутии готово заключить с нами договор для того, чтобы доставлять почту в отдаленные районы Якутии. Я думаю, что можно будет использовать не только в Якутии, а по всей Сибири, где сложная транспортная логистика и доставить какую-нибудь почту очень сложно. Ну и, конечно, мы этот вертолет будем использовать и в СВО. Сегодня мы проводим испытания, я думаю, что он тоже может себя хорошо показать.

<…>Про беспилотники я уже говорил – это "Куб" и "Ланцет", они себя очень хорошо зарекомендовали. Это продукция "Калашникова".

В.Путин: И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще.

С.Чемезов: Будем работать.

Вместе с тем предприятия Ростеха производят и комплексы противодействия БЛА. В частности, "Росэлектроника" производит противодроновые ружья, называется "Пищаль-Про", системы подавления беспилотников "Серп". Холдинг КРЭТ ("Концерн Радиоэлектронные технологии") создает средства радиоэлектронной борьбы.

Наш холдинг "Высокоточные комплексы" проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством. Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели – это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов – самолетов, ракет и так далее.

Что касается авиастроения. Мы, кроме военных, боевых самолетов, производство которых, кстати, увеличили в два раза в прошлом году, уделяем большое внимание и производству гражданской авиационной техники. <…>

<…> Расходы социального характера выросли у нас в прошлом году на 16 процентов – с 12,2 до 14,2 миллиарда. Прежде всего, это жилищная программа, она составляет у нас один миллиард рублей.

В.Путин: Средняя заработная плата какая у вас?

С.Чемезов: У нас 72 тыс., а средняя по России, по-моему, 64 тыс., то есть прилично выше, к нам специалисты идут.