Ростех сообщил, что полностью закрывает необходимые объемы производства вооружения для СВО

В первую очередь речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, легкой и тяжелой бронетехнике, транспортных вертолетах, боевой авиации, тяжелых огневых системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить про СВО, то на 90% вся продукция, которая там задействована, наша. <…> Все объемы, которые сегодня требуются для министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все", - сказал он.

Чемезов добавил, что в первую очередь речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, легкой и тяжелой бронетехнике, транспортных вертолетах, боевой авиации, тяжелых огневых системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов. "Такая боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 "Прорыв", ракетные комплексы "Искандер", гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, [самолеты] Су-57, Су-35, беспилотники "Куб" и "Ланцет", великолепно зарекомендовала себя в сегодняшних боевых действиях", - отметил глава Ростеха.