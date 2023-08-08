В Ростехе заявили о разработке системы для контроля малоскоростных и малоразмерных дронов

Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил создание небольших радаров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" разрабатывает систему по контролю за воздушным пространством для мониторинга малоскоростных и малоразмерных целей. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наш холдинг "Высокоточные комплексы" проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством. Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели, - это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов - самолетов, ракет и так далее", - сказал он.