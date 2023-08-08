Войти
ТАСС

В Ростехе заявили о разработке системы для контроля малоскоростных и малоразмерных дронов

260
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил создание небольших радаров

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" разрабатывает систему по контролю за воздушным пространством для мониторинга малоскоростных и малоразмерных целей. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наш холдинг "Высокоточные комплексы" проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством. Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели, - это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов - самолетов, ракет и так далее", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.08.2021
Дайте власть конструктору
24.03.2021
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
22.12.2020
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
16.09.2019
Ставка на лидерство
20.09.2018
Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами
14.09.2017
"Мы сами хозяева в своем доме"
10.09.2010
Франция поможет России создавать беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 07:56
  • 1
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 08.08 05:54
  • 54057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 03:05
  • 0
ТОП-10 онлайн казино, которые стоит посетить в 2023 году
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM
  • 07.08 08:42
  • 2
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 07.08 07:42
  • 5
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 06.08 23:26
  • 239
Космонавтика Илона Маска