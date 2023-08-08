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Интерфакс-АВН

В МИД РФ заявили об открытости России к серьезным предложениям по дипломатическому урегулированию украинского кризиса

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Без участия России и учета ее интересов встречи по теме украинского кризиса не имеют добавленной стоимости

В Москве рассчитывают, что страны БРИКС и другие партнеры поделятся с Россией оценками встречи в Джидде

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Россия открыта к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, готова ответить на серьезные предложения, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в связи со встречей в Джидде по украинской тематике.

В МИД РФ отметили, что "без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости".

"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями", - говорится в ответе.

На Смоленской площади отметили, что также "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".

"Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права. Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, в МИД РФ заявили, что приняли к сведению информацию о консультациях по украинскому кризису в Джидде и отметили, что "в них участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры".

"Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками и подтверждаем нашу позицию по так называемой "формуле мира" Зеленского", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий".

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