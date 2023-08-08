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ЦАМТО

На форуме "Армия-2023" будет проведен круглый стол по развитию ВВСТ ракетных войск и артиллерии

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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 7 августа. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" будет проведен круглый стол по теме приоритетных и перспективных направлений развития науки и техники в Ракетных войсках и артиллерии.

В нем примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских и военно-образовательных организаций Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса из 16 городов России.

Специалисты обсудят вопросы развития артиллерийской разведки, роботизированных образцов вооружения, военной и специальной техники для Ракетных войск и артиллерии, а также вопросы повышения эффективности стрельбы при поражении типовых объектов.

Участники круглого стола проанализируют приоритетные направления развития науки и техники в Ракетных войсках и артиллерии, подготовят ряд предложений по использованию передовых достижений при создании новых образцов техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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