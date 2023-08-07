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Интерфакс-АВН

Серийный выпуск беспилотников короткого взлета и посадки начнется в 2024 году в Сибири

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Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина
Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина.
Источник изображения: Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирск. 5 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первые серийные экземпляры самолета короткого взлета и посадки "Партизан" в беспилотном варианте, разрабатываемого в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С.А.Чаплыгина в Новосибирске (СибНИА, входит в состав НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского"), будут выпущены в 2024 году, сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению "Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами" (Новосибирск) Антон Рязанцев.

"В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск уже 10 серийных экземпляров", - сказал Рязанцев в субботу в рамках мероприятия "Архипелаг-2023".

СибНИА ранее приступил к изготовлению опытного образца "Партизана", в 2023 году планировалось изготовить две машины.

Самолет разрабатывается в пилотируемом и беспилотном вариантах.

"Партизан" - новый аппарат, использующий новые принципы аэродинамических явлений, связанных с распределённой электросиловой установкой, позволяющей существенно повысить маневренные и аэродинамические характеристики самолета, сообщил ранее директор СибНИА Владимир Барсук.

"Партизан" будет бипланом смешанной конструкции. На аппарате будут установлены новые композитные трехлопастные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработанное управление нижними закрылками для улучшения управляемости на малых скоростях.

Согласно сайту института, СибНИА разрабатывает беспилотник "Партизан" с 2019 года. Заказчиком проекта является Фонд перспективных исследований. Машина сможет взлетать и садиться на площадку 50 на 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит 1 тыс. км, максимальная скорость - свыше 300 км в час, вес полезной нагрузки - до 1 тонны, говорится в материалах ФПИ.

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