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Военное обозрение

Экс-командующий войсками США: Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета

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Источник изображения: topwar.ru

Пока американская пресса пишет о том, что украинское командование вынуждено бросить в бой стратегические резервы на Запорожском направлении, бывший командующий американскими войсками генерал Бен Ходжес продолжает рисовать картины «вероятного успеха» ВСУ. По словам Бена Ходжеса, при наличии у вооружённых сил Украины ракет дальнего радиуса действия «Украина может взять под контроль Крым до конца текущего лета».

Ходжес:

Дальнобойные системы, поставленные Украине Западом, позволят Украине провести деоккупацию Донбасса в 2024 году или раньше. Думаю, с Крымом это можно сделать уже до конца лета.

Напомним, что ранее американский генерал заявлял об украинском контрнаступлении, «эффект от которого увидят все». Ходжес прогнозировал, что украинская армия «стремительно выйдет к Азовскому морю, возьмёт под контроль Мариуполь и Бердянск и заставит принять Россию мирный план Украины».

Эти прогнозы от Ходжеса начинают раздражать уже даже украинцев. В украинском сегменте социальных сетей американскому генералу предлагается взять на себя командование ВСУ и ответственность, и если он не возьмёт Крым до конца августа, то совершить поступок, достойный настоящего офицера... Также Ходжеса обвиняют в запредельном популизме и желании набрать «экспертные очки на ровном месте».

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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