Ангола получила первый средний десантный корабль французской постройки

Информационная группа Jane's сообщила, что 19 июля 2023 года в столицу Анголы Луанду из Франции на борту голландского транспортного судна-дока Yacht Express был доставлен первый построенный для военно-морских сил Анголы средний десантный корабль ND15 4 de Abril, построенный французской судостроительной группой CMN (Constructions Mecaniques de Normandie) Group в Шербуре по проекту CMN LCT 200-70. Окончательно корабль, видимо, будет введен в строй ангольского флота в 2024 году.

Головной построенный для ВМС Анголы французской судостроительной группой CMN в Шербуре по проекту CMN LCT 200-70 средний десантный корабль ND15 4 de Abril на испытаниях, 15.05.2023 (с) CMN

Строительство первого из двух заказанных Анголой группе CMN средних десантных кораблей проекта CMN LCT 200-70 было начато на головном предприятии CMN в Шербуре в январе 2022 года, спуск на воду был произведен 26 февраля 2023 года, а заводские ходовые испытания были начаты в мае 2023 года. 22 июня корабль был отправлен из Франции на борту судна Yacht Express в Анголу. Корабль получил название в честь национального праздника Анголы 4 апреля - Дня мира и национального примирения (Dia da Paz e da Reconciliação Nacional), по дате подписания 4 апреля 2002 года мирного соглашения между правительством Анголы и оппозиционной группировкой УНИТА, положившего конец многолетней гражданской войне в стране.

Второй корабль также строится в Шербуре, был спущен на воду в марте 2023 года и должен быть сдан Анголе в 2024 году.

Корабли строятся по оригинальному новому проекту CMN LCT 200-70 разработки CMN. Они имеют стальные корпус и надстройки и алюминиевую мачту, и оснащены кормовой и носовой десантными рампами. Длина корабля 70 м, ширина 10,6 м. Корабли способны перевозить до 200 тонн груза, или до 260 человек десанта, или три основных танка, или восемь тяжелых, или 30 легких машин. Возможна перевозка 12 стандартных 20-футовых контейнеров. Энергетическая установка двухвальная дизельная, скорость до 16 узлов в полном грузу, дальность плавания до 2200 миль, экипаж 18 человек.

Данные два десантных корабля строятся в рамках большого контракта от сентября 2016 года, заключенного контролирующей CMN Group группой Privinvest Holding, на постройку для Анголы 20 различных кораблей и катеров, с общей стоимостью 495 млн евро. Ранее в рамках данного контракта 2016 года CMN построила и в 2019 году сдала ВМС Анголы три 32-метровых скоростных сторожевых катера проекта HSI32, а в 2021-2022 годах - три патрульных тримарана проекта Ocean Eagle 43. Кроме того, сообщалось, что по этому контракту CMN в Шербуре должна построить для ВМС Анголы два патрульных корабля - 79-метровый 1400-тонный проекта Vigilante 1400 (CL 79) и малый 52-метровый 400-тонный проекта Vigilante 400 (CL 52). Сведения об их сдаче пока что отсутствуют. Также в рамках этого контракта холдинг Privinvest должен создать в Анголе судостроительно-судоремонтную верфь совместно с ангольской государственной компанией Simportex.

Холдинг Privinvest сейчас номинально зарегистрирован в ОАЭ и контролируется проживающей во Франции семьей бизнесмена ливанского маронитского происхождения Искандера Сафа. CMN Group принадлежит Privinvest с 1992 года.

В феврале 2023 года Ангола также подписала контракт стоимостью в 1 миллиард евро с эмиратской государственной оборонно-промышленной группой EDGE Group на постройку входящим в состав группы судостроительным предприятием Abu Dhabi Ship Building (ADSB) в Абу-Даби для ВМС Анголы малых корветов проекта BR71 Mk II. Этот проект разработан группой CMN и является развитием её проекта BR71, по которому для ВМС ОАЭ CMN и ADSB были по контракту от января 2004 года построены шесть 71-метровых малых ракетных корветов типа Baynunah.

Головной построенный для ВМС Анголы французской судостроительной группой CMN по проекту CMN LCT 200-70 средний десантный корабль ND15 4 de Abril в Шербуре, 25.04.2023 (с) www.meretmarine.com