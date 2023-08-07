Штурмующие берег

Как проходит эволюция десантных судов и катеров

В годы Второй мировой войны морские десантные операции стали весьма распространенным явлением. Летом 1943 года союзники высадились на Сицилии, через год – в Нормандии. Масштаб этих операций был очень велик, они увенчались полным успехом. Что же касается войны на Тихом океане, то она состояла из сплошных морских десантных операций.

ОТ КОРЕИ ДО ФОЛКЛЕНДОВ

В результате в Соединенных Штатах родилась концепция специализированных десантных кораблей, способных высаживать людей и технику непосредственно на берег, без перегрузки в шлюпки под огнем противника. Появились пехотнодесантные и танкодесантные корабли и катера, которые высаживали технику и людей на берег через открывающиеся носовые аппарели.

В сентябре 1950 года проведенная ВМС США Инчхонская десантная операция переломила ход Корейской войны. Однако Вонсанская операция, начатая американцами в октябре того же года, уже, по сути, провалилась.

Осенью 1956 года Великобритания и Франция провели успешную высадку морского десанта в египетском Порт-Саиде («Суэцкий канал как яблоко раздора», см. «НВО» от 06.11.20). Наконец, в 1982 году англичане с помощью морского десанта выбили контингент Вооруженных сил Аргентины с Фолклендских островов («Война за острова», «НВО» от 19.04.19).

Больше никаких крупных морских десантов после 1945 года не было (только тактические), однако десантные корабли активно совершенствовались. Концепция высадки десанта непосредственно на берег с борта танкодесантного корабля (ТДК; в СССР/России – большой десантный корабль, БДК) очень быстро уступила место концепции загоризонтной высадки, при которой десантные корабли не подходят слишком близко к берегу. И не подставляются тем самым под удары, по крайней мере артиллерии противника.

АМЕРИКАНСКИЕ НОВИНКИ

В 1950-е годы в ВМС США появились новые классы десантных кораблей. Десантные транспорты-доки (ДТД) несли на борту десантные катера, обеспечивающие высадку десанта без непосредственного подхода корабля к берегу. Были построены пять ДТД типа «Анкоридж» и восемь типа «Томастон». К настоящему времени один «Анкоридж» продан на Тайвань, два «Томастона» получила Бразилия, остальные ДТД утилизированы или потоплены как цели. Десантные вертолетоносцы также не подходили к берегу, осуществляя высадку десанта с помощью вертолетов. К этому классу относились семь кораблей типа «Иводзима», все они были утилизированы или потоплены в начале 2000-х. Синтезом этих двух классов стали десантно-вертолетные корабли-доки (ДВКД), осуществляющие дистанционную высадку десанта как с помощью катеров, так и с помощью вертолетов. Были построены три ДТД типа «Рэлей» и 12 типа «Остин». К настоящему времени семь «Остинов» остаются в резерве, один приобрела Индия, остальные ДВКД утилизированы или потоплены как цели. Развитием ДВКД стали универсальные десантные корабли (УДК), которые кроме катеров и вертолетов могли нести еще и истребители-бомбардировщики с вертикальным взлетом и посадкой AV-8 «Харриер», осуществляющие непосредственную авиационную поддержку десанта. В первой половине 1970-х были построены пять УДК типа «Тарава», каждый из которых мог нести до 17 катеров, до 45 вертолетов и до шести «Харриеров». К настоящему времени две «Таравы» остаются в резерве, головной корабль превращен в музей.

В 1980-е годы были построены восемь ДТД типа «Уидби Айленд» и четыре сходных с ними по конструкции десантных транспорта типа «Харперс Ферри». С 2000 года ведется строительство ДВКД типа «Сан-Антонио» (уже введено в строй 11 кораблей из 13 запланированных).

С 1985 по 2009 год было построено восемь УДК типа «Уосп» (один из них в 2020 году был потерян в результате пожара), после чего началось строительство УДК типа «Америка». Их планируется построить 11, пока введены в строй два корабля. Они уже не несут на борту десантных катеров, при этом к «Харриерам» добавляются самолеты вертикального взлета и посадки (СВВП) 5-го поколения F-35В. По сути, корабли типа «Америка» по своим размерам, вооружению и назначению являются авианосцами, а не УДК.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Развитию Десантных сил ВМФ СССР и России была посвящена статья «Амфибийная проблема ВМФ РФ» («НВО» от 22.03.19). О Десантных силах ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) говорилось в статье «Поднебесная армада» («НВО» от 01.10.21). Теперь речь об остальных.

В Великобритании в 1960-е годы была построена серия из семи ТДК – «рыцарей Круглого стола», из которых один был потоплен у Фолклендов, один до сих пор выполняет роль учебного корабля, остальные утилизированы.

Позднее аналогичный корабль «Тобрук» был построен для ВМС Австралии, а в 1970-е годы там по собственному проекту были построены восемь небольших ТДК типа «Баликпапан» (могли нести один-два танка или до 15 БТР), которые были позже переданы Филиппинам и Папуа – Новой Гвинее.

Во Франции с 1970-х годов строились малые ТДК типа «Батрал»: пять для ВМС самой Франции (сейчас все списаны), восемь на экспорт (для Чили, Марокко, Габона, Берега Слоновой Кости (ныне Кот-д’Ивуар).

Уже в 1960-е обе ведущие европейские страны построили по два своих первых ДТД: британские типа «Фирлесс» и французские типа «Ураган» (к настоящему времени все эти корабли утилизированы).

Также по 10 танков могли нести японские ТДК типов «Ацуми» и «Миура», по три таких корабля было построено в 1970-е годы для ВМС Японии. В те же годы для ВМС Ирана в этой стране были построены четыре ТДК типа «Хенгам», а в 1980-е – пять небольших ТДК типа «Ормуз».

Строительство ТДК продолжалось в отдельных странах в 1990-е годы и даже в ХХI веке. Так, в Греции было построено пять ТДК типа «Ясон» (способны нести до 22 танков). В Индии были построены два ТДК типа «Магар» и три усовершенствованных типа «Шардул» (до 15 танков). ВС Республики Корея получили четыре ТДК типа «Го Чжун Бон» (до 12 танков), а затем четыре типа «Чон Ван Бон», которые на данный момент являются самыми современными ТДК в мире.

К ТДК примыкают не имеющие прямых аналогов в мире штурмовые корабли ВМС Дании типа «Абсалон» (в начале 2000-х построено две единицы), являющиеся синтезом фрегата и десантного корабля. В целом, однако, класс ТДК постепенно заканчивает свое существование, все больше уступая место ДТД, ДВКД и УДК.

Британский флот в ХХI веке получил десантный вертолетоносец «Океан», два ДВКД типа «Альбион» и четыре ДТД типа «Бэй», но последние считаются десантными транспортами. Позже «Океан» был продан в Бразилию, один из «Бэев» – в Австралию.

ВМС Франции в 1980-е получили два ДВКД типа «Фудр» (позже проданы в Чили и Бразилию), которые могли нести по восемь десантных катеров и по четыре вертолета. В ХХI веке французский флот получил три УДК типа «Мистраль» (на каждом четыре десантных катера, до 60 единиц техники, в том числе 13 танков, до 35 вертолетов). Еще два таких корабля строились для России, но после введения против нее санкций были перепроданы в Египет. Один из французских «Мистралей» в 2011 году участвовал в боевых действиях против Ливии в качестве носителя вертолетов «Тигр».

ВМС Италии в конце 1980-х годов получили три ДВКД типа «Сан Джорджио» (несут по шесть десантных катеров, до 18 вертолетов). В ХХI веке в Италии по схожему проекту был построен ДВКД для Алжира.

ВМС Голландии в годы холодной войны не имели десантных кораблей, зато в 1990-е в этой стране был построен первый ДВКД «Роттердам» (способен нести 32 танка или 90 БТР, четыре десантных катера, до шести вертолетов), а затем, по несколько измененному проекту – ДВКД «Йохан де Витт».

По схожему проекту в 1990-е годы в Испании были построены два ДВКД типа «Галисия» (способны нести до 33 танков или 130 БТР). Затем испанский флот получил УДК «Хуан Карлос», способный нести четыре десантных катера, до 50 танков, до 25 СВВП и вертолетов (сейчас это единственный в ВМС Испании носитель «Харриеров»).

По почти аналогичному проекту в Испании были построены два УДК типа «Канберра» для ВМС Австралии, а в Турции построен по испанской лицензии УДК «Анадолу». В Голландии для Новой Зеландии в начале ХХI века был построен ДВКД «Кентербери» (иногда классифицируется как десантный транспорт).

АЗИАТСКИЕ ПОДХОДЫ

Можно отметить, что современные европейские десантные корабли, в отличие от американских, построены со значительным использованием гражданских технологий и являются, по сути, военизированными паромами. Их планируется применять не в классических военных, а в полицейско-миротворческих операциях, когда никакого реального сопротивления со стороны вооруженных сил противника не предполагается. В этом случае десантные корабли выступают не как «штурмовые», а как плавучие базы (в том числе и базы отдыха) наземных сил и как потенциальные командные пункты всей миротворческой операции.

В Азии десантные корабли строятся скорее по американской «боевой» концепции. В Японии в 1990-е годы были построены три ДТД (формально классифицируются как ТДК) типа «Осуми», способные нести два катера LCAC. Южнокорейский ДВКД «Докдо» может нести до 200 единиц наземной техники и до 15 вертолетов (построено два таких корабля).

Затем в Республике Корея были построены для Мьянмы – один и для Индонезии – два относительно небольших ДТД типа «Макассар» (несут два десантных катера, до 35 БМП). После чего Индонезия построила еще три таких ДТД для себя и два для Филиппин. Еще два таких ДТД построены в Перу по южнокорейской лицензии. В Сингапуре в конце 1990-х были построены шесть ДТД типа «Эндьюранс» (несут два десантных катера, до 18 танков).

Десантные катера в основном предназначены для перевозки десанта с борта ДТД, ДВКД и УДК на берег, их конструкции мало изменились со времен Второй мировой. Исключение составляют американский катер на воздушной подушке LCAC (имеет максимальную скорость до 70 узлов, дальность плавания до 300 миль, способен нести до 75 т груза) и французский десантный катер катамаранного типа L-cat (для УДК типа «Мистраль», водоизмещение 300 т, скорость 30 узлов, перевозит до 100 т различных грузов).

ДЕСАНТНЫЕ КАТЕРА

При этом, впрочем, существуют десантные катера, которые действуют независимо от крупных кораблей и являются полностью самостоятельными единицами. Несколько сотен подобных катеров имеют ВМС Финляндии и Швеции. Оба этих флота сначала приобрели катера типа G. Затем в Финляндии строились десантные катера типов «Уиско», «Юрмо» и «Йеху», в Швеции – СВ90 (также строились для ВМС Норвегии), которые могут также использоваться в качестве сторожевых и спасательных.

По образцу СВ90 строятся российские катера типа «Раптор», китайские проекта 928 и украинские типа «Кентавр». В ВМС КНДР имеется до 200 десантных катеров типа «Нампо» и до 150 десантных катеров на воздушной подушке типа «Конбан».

В США, кроме катеров LCAC, применяются скоростные десантные корабли катамаранного типа JHSV (Joint High Speed Vessel). Они построены по схеме SWATH (small waterplane area twin-hull, катамаран с малой площадью ватерлинии), их максимальная скорость – 35–40 узлов, перевозят до 15 танков или до 250 единиц автомобильной техники.

При этом подразумевается возможность высадки людей и техники на необорудованное побережье, как с обычного десантного корабля. Считается, что группа из 10–12 подобных кораблей способна перебросить бригаду сухопутных войск или морской пехоты за 10 часов на 900 км.

Хотя классические морские десантные операции очень давно никем не проводились, десантные корабли развиваются даже более активно, чем «классические» боевые корабли. Это объясняется тем, что десантные корабли хорошо вписывались в характерные для Запада войны с заведомо более слабым противником.

При этом потенциально они могут быть использованы и в «нормальных» войнах. На последние ориентируются азиатские страны, чья военная мощь очень быстро растет.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.