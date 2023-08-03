Войти
Интерфакс-АВН

Два российских корвета провели в Японском море учения по отражению налёта авиации условного противника

326
0
0
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий"
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета "Громкий".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Корветы "Громкий" и "Совершенный" провели учения по отражению налёта авиации условного противника в акватории залива Петра Великого в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"Роль "вражеской" авиации выполнял дальний противолодочный самолёт Ту-142МЗ морской авиации ТОФ", - сказано в сообщении.

По легенде учений, корветы вышли в море и совершили переход в назначенный район для выполнения задач по предназначению. В ходе отработки совместных действий расчёты противовоздушной обороны одного из кораблей обнаружили самолёт условного противника, двигающийся в направлении главной базы ТОФ.

"При подлёте в зону поражения личный состав корветов "Громкий" и "Совершенный" условно уничтожил самолёт условного противника электронными пусками ракет с применением зенитного ракетного комплекса "Редут". После проведения учения корветы вернулись в пункт базирования", - информирует пресс-служба флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Пётр Великий
Ту-142
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
21.12.2021
"Ответ" на море: Россия показала, как нейтрализовать атомный ракетоносец
25.06.2021
"Подошли к Перл-Харбору": Что российский флот устроил в Тихом океане
19.05.2021
Там любая война – холодная
16.07.2013
Войскам дан приказ идти на восток
05.06.2013
Кто правит на море, тот правит и на суше
03.05.2011
Авианосцы России придется заказывать за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной