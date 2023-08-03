Два российских корвета провели в Японском море учения по отражению налёта авиации условного противника

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Корветы "Громкий" и "Совершенный" провели учения по отражению налёта авиации условного противника в акватории залива Петра Великого в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.

"Роль "вражеской" авиации выполнял дальний противолодочный самолёт Ту-142МЗ морской авиации ТОФ", - сказано в сообщении.

По легенде учений, корветы вышли в море и совершили переход в назначенный район для выполнения задач по предназначению. В ходе отработки совместных действий расчёты противовоздушной обороны одного из кораблей обнаружили самолёт условного противника, двигающийся в направлении главной базы ТОФ.

"При подлёте в зону поражения личный состав корветов "Громкий" и "Совершенный" условно уничтожил самолёт условного противника электронными пусками ракет с применением зенитного ракетного комплекса "Редут". После проведения учения корветы вернулись в пункт базирования", - информирует пресс-служба флота.