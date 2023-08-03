Войти
ТАСС

Пентагон утверждает, что Вашингтон помогает Киеву обороняться в пределах границ Украины

318
0
0
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Представитель Минобороны США отказался уточнить, ввел ли уже Киев в бой в рамках контрнаступления основные подготовленные при поддержке Запада части

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что военная помощь Вашингтона Киеву предназначена для обороны в пределах украинских границ.

"В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться <...> в пределах своих суверенных границ. И это продолжит оставаться в центре нашего внимания", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя атаки беспилотников в Москве.

Официальный представитель Министерства обороны США отказался уточнить, ввел ли уже Киев в бой в рамках контрнаступления основные подготовленные при поддержке Запада части. "<...> У них [украинских властей] имеется существенный боевой потенциал. И мы уверены, что у них по-прежнему будут иметься средства для того, чтобы вести эту кампанию", - сказал Райдер.

Комментировать ход контрнаступления он отказался. "Говоря в общих чертах, мы видим, что их контрнаступление движется вперед. Для них это была тяжелая битва, и она продолжит оставаться такой", - отметил сотрудник американского военного ведомства. Как он в связи с этим напомнил, министр обороны США Ллойд Остин ранее предупреждал, что для Киева это будет "марафон, а не спринт".

Кроме того, Райдер не стал пояснять, примут ли представители Пентагона участие в созываемых вскоре по инициативе Запада без участия России консультациях в Саудовской Аравии по возможному урегулированию на Украине. "В конце концов, Украина сама должна будет решать, когда она готова начать мирные переговоры. Пока же мы [США] продолжим концентрировать внимание на их поддержке и их запросах на оказание военной помощи, чтобы они могли защищать свою страну и возвращать свою суверенную территорию", - заявил Райдер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.04.2023
Западное оружие не поможет. Украинское наступление обречено на провал
13.02.2023
Стандарты НАТО соблюдают в головах
21.10.2022
США вытесняет российскую авиатехнику из Египта
18.10.2022
США проиграют одновременную борьбу с Россией и Китаем
05.09.2022
«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
22.04.2020
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной