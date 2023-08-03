Пентагон утверждает, что Вашингтон помогает Киеву обороняться в пределах границ Украины

Представитель Минобороны США отказался уточнить, ввел ли уже Киев в бой в рамках контрнаступления основные подготовленные при поддержке Запада части

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что военная помощь Вашингтона Киеву предназначена для обороны в пределах украинских границ.

"В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться <...> в пределах своих суверенных границ. И это продолжит оставаться в центре нашего внимания", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя атаки беспилотников в Москве.

Официальный представитель Министерства обороны США отказался уточнить, ввел ли уже Киев в бой в рамках контрнаступления основные подготовленные при поддержке Запада части. "<...> У них [украинских властей] имеется существенный боевой потенциал. И мы уверены, что у них по-прежнему будут иметься средства для того, чтобы вести эту кампанию", - сказал Райдер.

Комментировать ход контрнаступления он отказался. "Говоря в общих чертах, мы видим, что их контрнаступление движется вперед. Для них это была тяжелая битва, и она продолжит оставаться такой", - отметил сотрудник американского военного ведомства. Как он в связи с этим напомнил, министр обороны США Ллойд Остин ранее предупреждал, что для Киева это будет "марафон, а не спринт".

Кроме того, Райдер не стал пояснять, примут ли представители Пентагона участие в созываемых вскоре по инициативе Запада без участия России консультациях в Саудовской Аравии по возможному урегулированию на Украине. "В конце концов, Украина сама должна будет решать, когда она готова начать мирные переговоры. Пока же мы [США] продолжим концентрировать внимание на их поддержке и их запросах на оказание военной помощи, чтобы они могли защищать свою страну и возвращать свою суверенную территорию", - заявил Райдер.