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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило о попытке украинских дронов атаковать российские гражданские суда в Черном море

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабли ВМФ РФ отразили атаку украинских морских беспилотников на российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее во вторник министерство обороны России заявило о пресечении попытки украинских морских беспилотников атаковать два российских военных корабля в Черном море в 340 км от Севастополя.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении министерства.

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Россия
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Конашенков Игорь
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