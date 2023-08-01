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Известия.ru

Минобороны показало вид из кабины пилота Су-25 ВКС РФ после пуска ракет по целям ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи штурмовых Су-25 ВКС РФ выполнили ракетные пуски с малых высот по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 31 июля показало, как выглядит работа штурмовиков из кабины пилота.


На видео показаны этапы подготовки Су-25 к боевому вылету, осмотр его инженером, запуск двигателя и взлет. Виды из кабины пилота позволяют рассмотреть штурмовик спереди и сзади. На подлете к месту пуска ракет пилот активизируется, стреляет по целям и резко уходит носом вверх, затем делает еще несколько выстрелов. После этого пилот выпускает тепловые ловушки и возвращается на аэродром вылета.

В результате боевого вылета пилоты ВСК РФ уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ, уточнили в Минобороны.

18 июля Министерство обороны показало, как экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа ликвидировали огневые средства и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

До этого, 20 июня, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепления, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Су-25
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