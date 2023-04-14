Союзное государство укрепится микроэлектроникой

Тема восстановления выпуска микросхем обросла новыми подробностями

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, проведенное президентом РФ Владимиром Путиным и РБ Александром Лукашенко 6 апреля в Москве, было посвящено рассмотрению хода выполнения 28 совместных отраслевых и 60 научно-технических программ. За день до мероприятия два лидера встретились в Кремле для обмена мнениями по «вопросам закрытого характера». Они уделили особое внимание вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и связанных с ним вопросов и вопросам обороны Союзного государства.

Среди важнейших направлений Лукашенко (вел работу заседания как председатель Высшего госсовета Союзного государства) особо выделил микроэлектронику. По его словам, белорусские заводы «Планар» и «Интеграл» налаживают массовый выпуск подобной продукции. Первый шаг – восстановление производства микросхем по топологии 100 нм. По мнению Александра Григорьевича, на первом этапе это снизит остроту проблемы с обеспечением важнейшими комплектующими изделиями производства конечной продукции для государственных заказчиков.

Следующим шагом станет освоение серийного выпуска следующего поколения микроэлектроники, отличающимся значительно сниженными цифрами по характерной топологии. В качестве примера белорусский лидер привел центральный процессор, устанавливаемый в американские смартфоны семейства iPhone. В настоящее время серийная продукция подобного рода имеет топологию около 5–7 нм.

При множестве достоинств она не лишена недостатков. Главный – невозможность применения в военном деле по причине несоответствия армейским требованиям по обеспечению бесперебойной работы в жестких климатических условиях и воздействии вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Следовательно, конструкторам и промышленности следует найти разумный компромисс между размерами микросхем и их производительностью при безусловном удовлетворении требований государственного заказчика. Тема непростая, но «даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения», утверждал Лукашенко.

Напомним, что вскоре после телефонной беседы Путина и Лукашенко 17 марта стало известно, что Москва и Минск сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях. Во время посещения научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» Лукашенко сказал журналистам, что согласована «дорожная карта» по освоению выпуска компонентов микроэлектроники, а поставки по отдельным позициям уже начались.

Следующая важная тема: Госсовет констатировал создание «эффективной системы обороны» в составе «региональной группировки войск» и «единой региональной системы ПВО».

Лукашенко также сообщил о завершении операции КГБ РБ и ФСБ РФ по обезвреживанию «схронов» ввезенных с Украины оружия и взрывчатки.

На селекторном совещании в МО РФ Шойгу заявил, что на российском полигоне начато обучение белорусских расчетов порядку применения комплекса «Искандер» (подобные уже поставлены РБ), способного наносить удары обычными и ядерными ракетами.

Помимо участия в работе Госсовета 6 апреля, Путин в тот же день провел встречи с руководителями четырех новых регионов РФ. Глава ДНР Денис Пушилин сказал про снижение интенсивности вражеских обстрелов «примерно в два раза», а также усиление ПВО и средств контрбатарейной работы российских войск. Путин отреагировал: «Задача всех наших военных формирований… сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились – уже к этому постепенно идет».

Глава ЛНР Леонид Пасечник оценил ситуацию на фронте как «относительно стабильную… контролируемую, но напряженную». «Противник гораздо реже стал обстреливать территорию ЛНР», – констатировал он. Пасечник особо отметил снижение интенсивности огня из ракетных систем M142 HIMARS. «Если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это хаотичные удары… больше по мирному населению».

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что сформированному из местных жителей добровольческому батальону имени Судоплатова директивой Генштаба ВС РФ дан официальный статус с присвоением номера «БАРС-32». Подразделение будет доукомплектовано, в апреле бойцы получат оружие.

Особое внимание на встречах главы государства с главами новых территорий уделялось теме восстановления автомобильных и железных дорог, создания развитой транспортной инфраструктуры, что важно как для интеграции с остальной частью страны, так и обеспечению логистики действующей армии.

В феврале Лукашенко впервые заявил о желании Белоруссии организовать на территории республики модернизацию штурмовиков семейства Су-25 и, в перспективе, перейти к сборке новых таких самолетов. По его мнению, местные специалисты способны на такое «при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации».

По всей видимости, в роли головного предприятия выступит завод в Барановичах, специализированный на восстановительном ремонте ранее выпущенной авиатехники. На рубеже веков местные специалисты приобрели и некий практический опыт по модернизации самолетов строя марки «МиГ» и «Су». При этом они взаимодействовали с российскими коллегами из конструкторского бюро «Русская авионика» Михаила Коржуева (впоследствии вошедшего в состав корпорации «Иркут»). Истребители ВВС Белоруссии прошли доработки, во многом схожие по основным решениям с теми, что были ранее опробованы на МиГ-29СМТ и Су-27СМ. Таким образом, была заложена основа для будущего развития предприятия.

Чем объясняется перенос интереса со сверхзвуковых истребителей на дозвуковые Су-25? Дело в том, что модернизированные кубинским авиазаводом в вариант «СМ3» штурмовики «хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса». Об этом говорил Владимир Путин. Его слова подтверждают авиаторы Воздушно-космических сил, с разрешения командования дающие интервью государственным информационным каналам. Так, 27 марта летчик ВКС России сказал, что на тот день «сумма вылетов штурмовой авиации среди всех задействованных полков превышает 20 тыс.».

На селекторном совещании в МО РФ 4 апреля министр Сергей Шойгу заявил, что на российском полигоне начато обучение белорусских расчетов порядку применения ракетного комплекса «Искандер» (подобные уже поставлены РБ), а также что белорусские самолеты-штурмовики «уже переоборудованы» в носители тактического ядерного оружия.

Государственное информационное агентство ТАСС в сообщении от 8 апреля утверждает: «Белоруссия получает от России техническую документацию, необходимую для производства компонентов самолетов-штурмовиков Су-25 и их возможной финишной сборки в республике». В качестве источника информации выступил посол Белоруссии в Российской Федерации. Дмитрий Крутой заявил: «На сегодняшний день в проработке Су-25. Соответствующая документация сейчас изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром (Белоруссии Романом Головченко. – «НВО») даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей выйти до финишной сборки самолетов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум» (цитата по интервью телеканалу «Беларусь-1» от 8 апреля с.г.).

Напомним, что серийный выпуск Су-25 ранее велся на двух площадках. Основная одноместная версия штурмовика изготавливалась на головном предприятии в Тбилиси, причем даже после провозглашения независимости Грузией, за счет обширного производственного задела, сформированного в советские времена. Однако в ходе событий августа 2008 года российская авиация разбомбила сборочный цех; объект восстановлению не подлежит.

Двухместный учебно-боевой вариант Су-25УБ делали на Улан-удэнском авиационном заводе (УУАЗ). Владимир Путин посетил УУАЗ 14 марта в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия. Он осмотрел продукцию предприятия, но самолетов представлено не было: в рамках специализации по линии холдинга «Вертолеты России» завод полностью перешел на выпуск винтокрылых машин марки «Миль». Если производственная линия Су-25 в Улан-Удэ разобрана, нет большого смысла восстанавливать ее на прежнем месте. Сохранившееся оборудование можно передать Белоруссии, где с помощью российских специалистов оно окажется востребованным по линии совместных проектов в рамках Союзного государства. H

Владимир Карнозов