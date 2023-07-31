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ТАСС

Блинкен: США ждут от Китая пресечения передачи в РФ некоторых касающихся БПЛА технологий

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, Китай неоднократно заверял, что "он не оказывает материальную летальную поддержку России для использования на Украине"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что власти КНР примут меры для пресечения якобы имеющей место передачи китайскими структурами в Россию технологий двойного назначения, касающихся применяемых на Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате "два плюс два", в которых также принимали участие шеф Пентагона Ллойд Остин и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг.

"Китай неоднократно заверял нас и не только нас, но и многие другие страны, что он не оказывает материальную летальную поддержку России для использования на Украине. И мы очень серьезно относимся к этим заверениям, - отметил Блинкен, слова которого приводит пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. - У нас есть опасения относительно отдельных структур, предоставляющих технологии, технологии двойного назначения, которые среди прочего могут быть использованы для беспилотников и вооружений другого рода для применения на Украине. Мы делились опасениями относительно этого с Пекином и ожидаем, что они сделают то, что могут, чтобы этого не происходило".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что Вашингтон по-прежнему не располагает данными о возможности поставок Китаем России вооружений.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на прошлой неделе отверг приводившиеся в американской печати сведения о якобы имеющих место поставках материалов военного назначения и стрелкового оружия из Китая в Россию. Вместе с тем, согласно изложенной им версии, Вашингтон выражал и продолжает выражать Пекину "глубокую обеспокоенность по поводу ряда сфер", в которых Китай оказал России поддержку после начала специальной военной операции на Украине. 

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Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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