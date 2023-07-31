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Военное обозрение

Западная пресса: ВСУ стали применять морские беспилотники второго поколения Magura V5

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Magura V5


Киевский режим начал применять морские беспилотники против российской инфраструктуры и кораблей летом 2022 года. С тех пор они проделали эволюцию от прототипов до изделий второго поколения.

ВСУ стали применять морские беспилотники второго поколения. Эти улучшенные БПА немного меньше изначальных моделей, но сохраняют ту же общую компоновку

- отмечается в издании Covert Shores.

Как утверждается, БПА последних моделей имеют большую дальность действия. Это продемонстрировали атаки на разведывательные корабли ВМФ РФ «Иван Хурс» и «Приазовье», произошедшие в мае и июне 2023 года далеко к югу от Крыма.

Нападения оказались безрезультативными, но они показали впечатляющий радиус действия БПА

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляется, замеченные в этих атаках БПА относятся к последней версии Magura V5, которая оснащена ОЭС и антеннами Star Link. ТТХ данной модели были раскрыты на проходящей в последние дни в Стамбуле выставке IDEF'23, на которой представлены некоторые украинские изделия.

Длина Magura V5 составляет 5,5 м, ширина 1,5 м, высота над ватерлинией 0,5 м, скорость 22 узла крейсерская, 42 узла максимальная, дальность хода 450 морских миль (833 км), полезная нагрузка 320 кг. Управление БПА осуществляется через сетевую радиостанцию с антенным ретранслятором или через спутниковую связь.

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