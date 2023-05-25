ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море

Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на корабль "Иван Хурс" в Черном море

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина попыталась атаковать беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" в Черном море, но тот успешно отбил атаку, говорится в сводке министерства обороны.

По информации ведомства, это произошло в 05:30 утра в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

"Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", — заявили в Минобороны.

Корабль уничтожил все дроны огнем из штатного вооружения и теперь продолжает выполнять поставленные задачи, добавили в военном ведомстве.

Там пояснили, что после теракта на "Северных потоках" российский флот усилил защиту подобных объектов.

"Иван Хурс" — средний разведывательный корабль проекта 18280. Предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы. Имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн, длину — около 100 метров. Дальность плавания свыше восьми тысяч морских миль. Принят в состав Черноморского флота в 2018 году.

Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы, а в действие ее привели норвежцы. Причем президент Джо Байден был в курсе диверсии. В Белом доме эти обвинения отрицают.