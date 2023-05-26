Украина и США атаковали флот России. Турки призвали Эрдогана "разобраться"

Спуск на воду судна связи проекта 18280 Иван Хурс на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге.

"Зеленский, сиди смирно". Читатели Haber7 призвали Эрдогана "разобраться" с США и Украиной

Украина атаковала российские корабли в Черном море, сообщает Haber7. Читатели портала не удивлены, что за нападением стоит Киев. По их мнению, подстрекателем является Вашингтон, потому что "Зеленский, марионетка США, в туалет не может сходить без приказа Байдена".

Россия объявила о нападении на военный корабль ВМФ России, охраняющий «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Согласно заявлению министерства обороны России, надводные беспилотники украинской армии совершили нападение на корабль «Иван Хурс» в Черном море. Российская сторона сообщила, что атака успешно отражена.

Отмечается, что корабль Черноморского флота российской армии был атакован «беспилотными катерами».

Нападение произошло всего в 140 километрах от пролива Босфор.

Также было объявлено, что судно охраняет газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о предпринятой попытке атаковать корабль Черноморского флота, которому поручено обеспечивать безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», с помощью беспилотных морских судов, принадлежащих украинской армии.

Российский представитель отметил, что после террористического акта на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» в сентябре прошлого года российские вооруженные силы осуществляют мероприятия по защите подобных объектов.

«Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилoтными быстроходными катерами корабль „Иван Хурc“ Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой потoк“ в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, — заявил Конашенков. — Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор».

Официальный представитель добавил, что корабль «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

Автор: Мехмет Кючуккахведжи (Mehmet Küçükkahveci)

Комментарии читателей Haber7:

фуат

Я всегда это говорю и повторю вновь. Крах России будет означать, что пришла наша очередь. США — Большой сатана, Великобритания и Израиль играют по-крупному. Когда Владимир Путин говорил, что нацисты захватили Украину, никто не верил, но он оказался прав. Теперь эти нацисты стали проблемой для великой России. Надеюсь, большие дьяволы Запада будут побеждены.

Гость1

На кого ты нападаешь, Украина, в турецких территориальных водах. Совсем голову потеряла.

Гюнгёр

Зеленскому абсолютно нельзя доверять.

Староста

США поняли, что проиграют выборы Эрдогану. Надо продолжать всецело сотрудничать с русскими.

Умит Кайнар

Америка — мы не удивлены!!

Энгин

Зеленский, марионетка США, в туалет не может сходить без приказа Байдена.

00хо

Украина напрашивается, Зеленский, сиди смирно.

невизаде

Утони в своей ненависти, Америка.

ббд

США везде хотят продавать свои энергоресурсы. США вот-вот обанкротятся. Поэтому они и втянули Россию в украинскую трясину, чтобы отобрать у нее энергетический рынок. США хотят разрушить Россию и сами эксплуатировать Сибирь, Черное море, Каспий, турецкий газ, нефть. Если Россия рухнет, США переполошат тюркские государства, превратят Центральную Азию в Ближний Восток. Они пытаются создать хаос в каждом месте, которое хотят эксплуатировать.

Эксперт

Цель всех этих действий — поссорить нас с Россией, мы должны быть бдительными.

Фатих...

Нам уже давно пора сказать США «стоп».

Фырат Языджи

Нам нужно срочно выдвинуть ультиматум Украине. Пусть они больше не приближаются к интересующим нас регионам. Зеленский, марионетка сионистов, делает опасные шаги.

ИЗ ЧАНКЫРЫ

Неужели мусульмане, русские, Китай, Индия, Пакистан не смогут найти способ объединиться и стереть с лица земли этот недуг под названием «Америка»?

ргюнель

Украина — стрелок Запада, нельзя допустить, чтобы она взволновала Черное море.

Dolars

Делают все возможное, чтобы сорвать поставки зерна. Похоже, у кого-то много запасов.

Дед Яшар

Это нападение, ей-богу, является трюком с расчетом на выборы в Турции.

Гость

Это дело рук Запада. Запад понял, что наш президент снова выиграет, и хочет поссорить нас с Россией и Украиной. Но президент, дай бог, решит и это.

аднан

Зеленский продал свою страну США, а они пытаются и нас втянуть в конфликты.

Гость

Украина — израильский проект...

Мехмет

Игра США, британцев, Израиля.

1071

Турция должна срочно предоставить ударные беспилотники России. Единственная цель Украины — ослабить Россию, ослабить Турцию. Украинский президент — паяц должен быть свергнут.

мемо джан

Там должны охранять наши боевые корабли, Украина не нападет на турецкие суда.

Али-паша

Турция должна немедленно предупредить Украину: «Не делай глупостей, не руби сук, на котором сидишь».

СУТЬ

США и Европа, используя Зеленского, развязали конфликт, а теперь затягивают его. Торговля оружием.

Гость

Давайте стоять на стороне России, от остальных никакой пользы.

Хакан

Нам нужно еще больше углублять партнерство с Россией, нужно срочно получить технологию ядерной бомбы и наладить производство в Мерсине.

Гость

Украина совсем не внушает доверия, она ведет двойную игру против Турецкой Республики. Перекрытие газопровода, который идет к нам, является атакой не только на Россию, но и в то же время на нас...

директор

Надеюсь, Россия выиграет. Потому что Россия к нам ближе, чем США.

Вейсель.......

Я думаю, они будут делать все возможное, чтобы втянуть и Турцию в этот конфликт.

салман

Вейсель......., поэтому и поддерживают Кылычдароглу.

Aaaaa

Турция должна выйти из НАТО.

Ходжа Насреддин

Цель состоит в том, чтобы препятствовать поставкам российского природного газа на рынок. Кому выгодно? США.

Гость

Эти украинцы стали слишком много на себя брать.