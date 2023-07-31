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ТАСС

Орбан считает, что сроки окончания конфликта на Украине зависят только от США и ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo, file

Они содержат на свои деньги украинскую армию, отметил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Продолжительность и сроки окончания конфликта на Украине будут зависеть только от США и Евросоюза, которые содержат на свои деньги украинскую армию. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что для продолжения боевых действий украинцам нужны "три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги", которыми их обеспечивают страны Запада. Поэтому, как пояснил глава правительства Венгрии, главные вопросы по поводу украинского конфликта заключаются в следующем: "как долго президент США будет тратить на него бесчисленные миллиарды и сколько еще продержится Европа", которая сама находится в тяжелом экономическом положении.

"С помощью всевозможных финансовых манипуляций американцы могут делать большие деньги, но Европа - это другой разговор, она к этому не приспособлена. Мы не можем производить деньги так легко, как это делают американцы", - сказал премьер. По его словам, "европейская экономика находится в беде, война [на Украине], похоже, не закончится", а тем временем Евросоюз предлагает выделить Киеву в общей сложности €100 млрд, хотя никому не известно, как были использованы ранее переданные средства.

В связи с этим Орбан подчеркнул, что, по мнению правительства Венгрии, единственным выходом из этой ситуации является мирное урегулирование конфликта на Украине путем немедленного прекращения огня и начала переговоров. 

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Страны
Венгрия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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