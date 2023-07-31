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В «Роскосмосе» рассказали о реакции стран БРИКС на предложение РФ по модулю РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Предложение России создать совместный модуль для Российской орбитальной станции (РОС) «нашло отклик» у стран-членов БРИКС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что российская сторона озвучила данную идею в ходе встречи глав космических агентств в ЮАР. «Оно нашло там отклик», — отметил Борисов.

В июле гендиректор «Роскосмоса» предложил партнерам по БРИКС создать собственный модуль для РОС, который позволил бы им использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
ЮАР
Компании
Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
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