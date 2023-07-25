Россия предлагает странам БРИКС создать совместный научный модуль на РОС

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что РОС станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики

ХЕРМАНУС /ЮАР/, 24 июля. /ТАСС/. РФ предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ", - сказал он на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

По его словам, РОС станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

Ранее Борисов сообщил, что РФ предлагает африканским странам участие в проекте РОС и создание национальных модулей для этой станции. Позднее он уточнил, что Россия открыта к сотрудничеству в рамках создания новой станции не только со странами Африки.

Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведет эскизное проектирование новой станции, оно должно завершиться в 2023 году. Предполагается, что первый модуль новой станции будет запущен в 2027 году, а космонавты смогут отправиться на нее в 2028 году. Завершение строительства ожидается в 2032 году.

РОС должна появиться к тому времени, как начнется вывод из эксплуатации Международной космической станции (намечен на 2028-2030 годы), в которой помимо России участвуют США, Европейское космическое агентство, Канада и Япония.