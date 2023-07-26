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ТАСС

Борисов: Россия могла бы построить в ЮАР станцию приема информации со спутников ДЗЗ

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

Глава Роскосмоса сообщил, что российские предприятия могут поставить ЮАР полный комплект аппаратуры приема, обработки и хранения данных ДЗЗ

ХЕРМАНУС /ЮАР/, 24 июля. /ТАСС/. Россия могла бы построить на территории ЮАР станцию приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Роскосмос предлагает Южноафриканскому космическому агентству рассмотреть вопрос развертывания на территории ЮАР российской приемной станции, обеспечивающей прием информации с российских и зарубежных спутников зондирования Земли, включая перспективные", - сказал он на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

Глава Роскосмоса добавил, что российские предприятия могут поставить ЮАР полный комплект аппаратуры приема, обработки и хранения данных ДЗЗ. Также РФ могла бы модернизировать уже имеющиеся в ЮАР приемные станции. Это, по словам Борисова, обеспечит дополнительный вклад Южноафриканского национального космического агентства в развитие наземной космической инфраструктуры стран БРИКС.

Борисов предложил для развития совместной группировки предоставить доступ к национальным геопорталам данных ДЗЗ для заказа архивных данных в собственных интересах. Сначала такой доступ специалисты могут получить, авторизовавшись на геопортале другой страны, а в дальнейшем можно будет организовать сопряжение порталов на программном уровне.

"Это позволит расширить круг потенциальных пользователей и будет способствовать развитию новых технологий обработки и интерпретации результатов спутникового наблюдения", - добавил он.

Кроме того, чтобы ускорить предоставление снимков потребителям, в будущем можно будет организовать непосредственный сброс данных с аппаратов общей группировки ДЗЗ на национальные приемные станции.

Сейчас космические агентства стран БРИКС реализуют пилотный проект по созданию совместной группировки ДЗЗ. В нем используются по одному спутнику от каждой страны: российский "Канопус-В", китайский GF-6, индийский Resourcesat-2/2A, южноафриканский ZY-3/02 и бразильский (созданный совместно с Китаем) CBERS-04.

На территории каждой из стран выбраны регионы, съемку которых аппараты ведут из космоса. В России, например, это около 14 тыс. кв. км в Алтае-Саянском регионе, в Индии - биосферный заповедник Нилгири, в Бразилии - район Матопиба, а в Китае - остров Хайнань. Страны БРИКС осуществляют совместный обмен данными. Информация со спутников передается специалистам для совместного анализа. 

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