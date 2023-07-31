СМИ сообщили о планах США предоставить Тайваню пакет военной помощи на $330 млн

Reuters: власти США 28 июля объявят о предоставлении Тайваню пакета военной помощи на $330 млн

Власти США в пятницу, 28 июля, объявят о предоставлении пакета военной помощи Тайваню на $330 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, вооружение будет передано из запасов Пентагона. США не станут раскрывать наименования переданного оружия.

Издание предположило, что пакет будет включать в себя четыре беспилотных летательных аппарата MQ-9A. Однако беспилотники будут переданы без вооружений, а также без некоторых других систем.

Ранее, 29 июня, издание Taiwan News сообщило, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает поставку 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

27 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.