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Военное обозрение

США поставят Тайваню партию многофункциональных БПЛА SeaGuardian

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены поставить Тайваню несколько разведывательно-ударных средневысотных беспилотника большой дальности SeaGuardian. Речь может идти о четырех или большем количестве БПЛА.

Сообщается, что Госдеп США уже одобрил поставку Тайваню беспилотников, в настоящее время стороны ведут переговоры о вооружении для этих беспилотников. Сроки поставки беспилотников и сумма соглашения не сообщаются. В Минобороны Тайваня планируют задействовать полученные БПЛА для наблюдения за морской акваторией и военными кораблями ВМС НОАК.

БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км. Имеющиеся на вооружении ВВС Тайваня беспилотники имеют дальность около 200 км.

Напомним, что Тайвань имеет собственное правительство и считает себя самостоятельным государством. В свою очередь Китай считает Тайвань одной из провинций КНР и выступает категорически против поставок вооружения Тайбэю. Несмотря на это, Вашингтон продолжает поставки оружия Тайваню, оставаясь основным поставщиком вооружения для его армии.

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Китай
США
Тайвань
Продукция
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MQ-9 Reaper
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