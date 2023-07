«Бросили в бой тысячи военных". Что на Западе говорят о наступлении Украины

NYT: ВСУ перешли к основной фазе контрнаступления

The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщает, что ВСУ в Запорожье либо начали основную фазу наступления, либо проводят подготовительную работу и ротацию войск. Того же мнения придерживается собеседник The Washington Post. В свою очередь замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон и Вашингтон помогали Киеву планировать наступательную операцию, которая, по его словам, "оправдывает ожидания".

Вооруженные силы Украины начали новую фазу наступления на Ореховском направлении, бросив в бой "тысячи военнослужащих" резерва, многие из которых обучены и экипированы на Западе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

"После сдерживания многих подразделений, обученных и вооруженных Западом, Украина теперь вводит их в бой, но остается неясным, имело ли место полномасштабное наступление",

- отмечает газета.

Другие собеседники NYT предупредили, что действия ВСУ могут быть подготовительной операцией к основному удару, либо же ротацией или подкреплением для находящихся на позициях войск, "уставших от войны".

Так, один из источников газеты отмечает, что официальные лица получили от украинских военных информацию, что "в случае успеха, операция продлится от одной до трех недель". В американской администрации предполагают, что результаты украинского наступления можно будет увидеть уже в течение нескольких дней.

"Скоро станет ясно, позволит ли это нападение Украине изменить текущую динамику [конфликта]", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В свою очередь собеседник The Washington Post полагает, что, вероятно, активизация действий ВСУ - всего лишь подготовительные мероприятия. По словам чиновника, возможно, подразделения были отправлены на Ореховское направление для создания условий для более масштабного сражения.

"Мы наблюдаем признаки подготовительных действий для ввода в бой дополнительных сил в районе Запорожья. Но неясно, какова может быть цель этих шагов. Нет большой уверенности в том, что это важный шаг", - сказал чиновник.

Кроме того, замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил в интервью британской газете Telegraph, что Великобритания и США участвовали в разработке плана наступления украинских войск, и оно, по его утверждению, соответствует ожиданиям. По его словам, Киев проявляет "надлежащую осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и поставляемое Западом оружие на поле боя.

"На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого - победа к сентябрю,

- сказал Хиппи.

Бои в Орехове и Работине

Накануне лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ бросили на позиции российских войск в районе поселка Работино большое количество техники. "Я говорил с нашими ребятами из трех разных подразделений: ВСУ наступали в две волны, с четырех утра предпринимали попытки наступления", - рассказал Рогов. По его словам, в действиях участвовало более 100 единиц украинской техники.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило 26 июля об отражении украинской атаки. По данным брифинга военного ведомства, ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении и провели массированную атаку с участием танков, однако потерпели неудачу. "Противник] провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны", - сказал представитель МО Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены 22 танка противника, 10 БМП, бронемашина и более 100 украинских военнослужащих.

В районе поселка Работино уничтожены два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

27 июля Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ после неудачного наступления пытаются провести ротацию и передислокацию своих сил для подготовки нового удара. По его словам, российские военные накрывают их артиллерийским огнем.

Михаил Родионов