Источник изображения: topwar.ru

Украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на различных направлениях, однако они успешно отражаются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Президент России Владимир Путин сегодня более подробно остановился на соотношении российских и украинских потерь в ходе контрнаступления, а также рассказал об обстановке в зоне боевых действий.

Путин затронул вчерашние события, когда подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа отбили атаки противника.

Как отметил глава государства, ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении. Они задействовали дополнительные силы и средства для наступления на российские позиции. Действия солдат и офицеров ВС РФ в течение минувших суток, когда они отражали атаки брошенных в бой резервов ВСУ, Путин назвал «ярким примером героизма».

Во время последней атаки, отметил Путин, ВСУ потеряли до 200 человек личного состава. Кроме того, было подбито 30 единиц военной техники украинских войск, в том числе 26 танков. В итоге украинские формирования, как подчеркнул глава государства, были отброшены, понеся большие потери в результате столкновения с российской армией.

К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника

- отметил президент Российской Федерации.

Путин напомнил, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции будут вручены государственные награды отличившимся солдатам и офицерам российской армии.