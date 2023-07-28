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ТАСС

Отряд БОБР за 10 месяцев на СВО при помощи FPV-дронов уничтожил более 50 единиц техники

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Военнослужащий ВС РФ управляет БПЛА
Военнослужащий ВС РФ управляет БПЛА.
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

В их числе немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты Bradley

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Беспилотный отряд быстрого реагирования (БОБР), одним из первых применивший FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица") в ходе СВО, за 10 месяцев уничтожил 50 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщил ТАСС командир отряда.

"Наш беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР начал принимать активное участие в СВО с сентября 2022 года, когда FPV-тема еще не была раскручена, мало кто верил, что "игрушки" могут наносить урон противнику, это было что-то на грани фантастики. Начинали работать на марьинском направлении, где получили огромный опыт, сейчас на запорожском направлении наравне с остальными отражаем контрнаступление. По уничтоженной технике за это время, если брать и пикапы, и легкобронированную технику, и танки, то в общем около 50 единиц, среди которых и немецкие Leopard, и американские Bradley", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основной задачей подразделения является поражение техники и живой силы противника. "Но также ведем разведку во взаимодействии с другими воинскими подразделениями. Еще сотрудничаем со всеми FPV-расчетами на нашем нынешнем запорожском направлении. Знакомы с каждым, пытаемся оказать помощь и поддержку, как советом, так и технически, не только им, но любым подразделениям, где есть коптеры - помогаем прошивать, наладить работу, делимся своим опытом, у кого-то и сами перенимаем положительный опыт. Секретов у нас нет, за наработанный опыт денег не требуем, бесплатно делимся. У нас одна цель и задача - победить врага", - уточнил командир.

Беспилотный отряд быстрого реагирования действует в составе одной из дивизий Минобороны РФ, командование которой поддержало инициативу небольшой группы осенью 2022 года. "Изначально инициативная группа подписала краткосрочные контракты с МО РФ, а дальше уже набирали подразделение из числа действующего формирования. В подразделении сегодня есть как контрактники, так и мобилизованные, все показывают себя с положительной стороны. Точное количество человек в отряде я не могу разглашать, но скажу, что начинали мы буквально с десятка человек, а сейчас нас кратно больше и мы закрываем существенный участок фронта", - пояснил собеседник агентства.

Командир отряда БОБР также не раскрывает конкретных показателей FPV-дронов, которые они используют.

"Без запчастей от холодильника ничего не обходится. В каждый дрон устанавливается частичка холодильника", - иронизирует он над популярным стереотипом об использовании микроэлектронных компонентов из бытовой техники в связи с их якобы отсутствием в России.

"У нас есть технический отдел, наши технари тоже асы и работают порой сутками, находясь на связи с операторами на линии боевого соприкосновения, внося доработки буквально в онлайн режиме, например в частоты, на которые противник пытается воздействовать при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Также в нашем отряде есть учебный отдел, который готовит операторов и специалистов перед выходом на линию боевого соприкосновения", - добавил он. 

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