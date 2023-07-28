Войти
Военное обозрение

«Благодаря выходу из ДРСМД»: США развернули первую наземную батарею LMSL для запуска ракет Tomahawk

234
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США развернул свой первый комплекс запуска крылатых ракет Tomahawk, который получил обозначение LMSL («ракетная батарея дальнего радиуса действия»).

Как отмечается в издании USNI News, один комплекс LMSL включает в себя 16 пусковых установок LRFL, несущих одну ячейку ВПУ Mk-41. Каждая из ПУ установлена на отдельное мобильное наземное шасси.

Батареи LMSL предоставляют возможность запускать КР Tomahawk не только с морской поверхности или из-под воды, но и с маневренных мобильных систем наземного базирования

- пояснили в КМП.

Количество этих комплексов планируется наращивать постепенно. Так, 11-й полк морской пехоты будет иметь к 2030 году полный дивизион LMSL. При этом LMSL планируется использовать вместе с крупногабаритной ПУ дальнего действия Typhon, которая может вести залповый огонь как ракетами Tomahawk, так и SM-6.

Источник изображения: topwar.ru

ПУ LRFL (слева) и ПУ Typhon (справа)

Эта комбинация Tomahawk и SM-6 обеспечивает возможность нанесения удара средней дальности [с наземных платформ], что стало возможным лишь недавно благодаря выходу США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД]

- говорится в издании.

Договор с СССР 1987 года ограничивал развертывание ракет наземного базирования с дистанцией полета от 500 до 1000-1500 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-6
Проекты
РСМД
Похожие новости
30.10.2019
В Москве озабочены программой США по производству крылатых ракет, которые можно запускать с пусковых установок МК-41
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
26.08.2019
Ответ России на испытания новой ракеты США будет симметричным
05.08.2019
ПВО недостаточно: эксперт предупредил об угрозе ракет США
22.05.2019
"Томагавки" уже в Румынии? Чем США угрожают России
02.05.2017
Военные США попросили пересмотреть договор РСМД для сдерживания Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 04:55
  • 53683
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 04:18
  • 1
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"
  • 28.07 00:51
  • 0
10 squad ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ (ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК НА 2023 ГОД)
  • 28.07 00:45
  • 0
10 VESTI ЛУЧШИХ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 22:39
  • 0
Рейтинг (Online Casino NO2) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 22:32
  • 0
Рейтинг (Online Casino N2+) на реальные деньги - играть ТОП 10 казино онлайн в 2023 г. Россия
  • 27.07 21:23
  • 5
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 27.07 20:09
  • 8
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 27.07 20:04
  • 1
В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками
  • 27.07 10:53
  • 1
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 27.07 09:33
  • 2587
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410