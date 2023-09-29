Американский ракетный комплекс на Борнхольме и договор РСМД

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Моментом с моря. США развернули на острове в Балтийском море пусковую установку для ракет средней и меньшей дальности", в Европе впервые была развернута наземная пусковая установка производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о пусковой установке для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6, переброшенной на территорию Дании в ходе завершившихся в понедельник американо-датских военных учений на острове Борнхольм в Балтийском море. Ранее власти РФ предупреждали, что не будут развертывать прежде запрещенные ракеты, но только если этого не будут делать США.

Наземная подвижная контейнеризированная пусковая установка Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher многоцелевых (зенитных) ракет Raytheon Standard SM-6 ВМС США (справа) и ее подвижный командный пункт (слева) в ходе первой публичной демонстрации в сентябре 2022 года (с) ВМС США

О том, что в рамках прошедших на Борнхольме совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6, сообщили в Пентагоне. В ведомстве уточнили, что развертывание этого комплекса - Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher - понадобилось для отработки сценария "защиты конвоев". В целом же учения были, как следует из сообщения американского оборонного ведомства, направлены на "укрепление оборонительного потенциала (США и их союзников по НАТО.- "Ъ") в регионе". При этом там не уточнили, идет ли речь о временном размещении или долгосрочном.

Это первый известный случай после развала ДРСМД, когда на территории Европы развертывается наземная пусковая установка американского производства, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности.

По сути, речь идет еще об одном сухопутном варианте корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41. Но первая такая система - армейский наземный подвижной ракетный комплекс средней и меньшей дальности Strategic Mid-Range Fires (SMRF) Typhon - за пределами США еще не развертывалась. Власти РФ же предупреждали, что будут придерживаться добровольного моратория на размещение на своей территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования лишь до тех пор, пока аналогичные системы не будут где-либо развернуты Соединенными Штатами.

Напомним, согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года.

Вашингтон обвинил Москву в том, что российская крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше (и ранее в Румынии) пусковые установки противоракет Mk 41 могут использоваться и для запуска запрещенных договором крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля 2019 года объявил о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин объявил, что на европейской территории России не будут развернуты ракеты средней дальности наземного базирования до тех пор, пока в Европе не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

При этом он предложил США и их союзникам по НАТО, а также ряду других стран тоже ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ракет в Европе и Азии и дал понять, что российская сторона готова обсудить необходимые меры верификации. Но в НАТО эту инициативу назвали "бессмысленной": члены альянса сочли, что 9М729 уже развернута на европейской части России, а значит, она сама уже сделала то, что призывает не делать других. В октябре 2020 года Владимир Путин представил расширенный вариант своего предложения о моратории (согласившись не размещать на европейской части РФ 9М729), но и он НАТО не заинтересовал. Обсудить мораторий на размещение в Европе ракет средней дальности США и НАТО согласились только в январе- феврале 2022 года, за несколько недель до ввода российских войск на Украину, однако на сей раз это не заинтересовало уже Москву.

Как отмечают эксперты военного блога BMPD, ракета Standard SM-6 RIM-174A в нынешнем исполнении поступает на вооружение военно-морских сил США с 2013 года. При дальности стрельбы до 250 морских миль (до 460 км) она может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские и наземные цели. При такой дальности SM-6 не подпадала бы под действие ДРСМД. Однако США уже активно работают над увеличением дальности этой ракеты.

Как писал ранее "Ъ", упомянутый выше первый наземный вариант корабельной пусковой установки Mk 41 - армейский SMRF Typhon - может использоваться для запуска ракет SM-6 и Tomahawk.

По конструкции две пусковые установки - флотская, размещенная на Борнхольме, и армейский SMRF Typhon - весьма схожи. При этом, как отмечается в блоге BMPD, после 2024 финансового года в состав SMRF Typhon должен быть интегрирован новый вариант ракеты SM-6 Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям - оценочно до 400 миль (740 км). Эксперты предполагают, что развернутая в Дании наземная пусковая установка ракет SM-6 также будет в последующем интегрирована с ракетами SM-6 Block IВ и крылатыми ракетами Tomahawk. Это означает, что оба комплекса - для ВМС и для армии - будут запускать ракеты, дальность которых подпадала бы под ДРСМД.

"Учения в Европе с развертыванием пусковой установки наземного базирования, которая потенциально может использоваться с ракетами средней и меньшей дальности для поражения сухопутных целей, могут поставить ребром вопрос с так называемым мораторием на развертывание условно аналогичных российских систем вооружений в соответствующем регионе, - заявил "Ъ" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.- Полагаю, на данном этапе будут направлены официальные запросы по дипломатической линии, однако представляется целесообразным подкрепить российскую позицию путем открытых либо "слитых" испытаний образцов ракетного оружия, разработка которых была анонсирована в связи с выходом США из ДРСМД: сухопутной версии крылатой ракеты "Калибр" и гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности".

Эксперт также констатировал, что в ходе военной операции РФ на Украине пока не отмечалось боевого применения крылатой ракеты наземного базирования 9М729, развертывание которой послужило формальным поводом для США выйти из договора.

"Параллельно с этим за последнее время было несколько сообщений в СМИ со ссылкой на анонимные источники про наземную версию гиперзвуковой ракеты "Циркон", а также некоего изделия "Змеевик", по описанию вполне подходящего как раз под определение "гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности наземного базирования"",- напомнил он.

В свою очередь, Михаил Барабанов, научный редактор журнала "Экспорт вооружений", в беседе "Ъ" отметил, что "поскольку ДРСМД мертв, то сейчас это и есть последствия его смерти". "У американцев огромный арсенал морских ракет в терминологии "средней и меньшей дальности", которые легко и быстро адаптируются на наземные пусковые установки, чем США сейчас и занимаются",- пояснил он.

"Ъ" направил запрос в МИД РФ по поводу состоявшихся на Борнхольме учений.

Ранее в ведомстве говорили, что власти РФ внимательно следят за появляющимися у США новыми ударными системами наземного базирования. "Мы, разумеется, тщательнейшим образом отслеживаем процесс разработки и постановки на вооружение американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Их линейка весьма разнообразна… Безусловно, появление таких средств в регионах, откуда они смогут представлять для нас угрозу, приведет к принятию ответных мер",- предупреждал в интервью "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.