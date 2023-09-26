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ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6

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Военно-морские cилы США 18 сентября 2023 года в ходе совместных учений с ВМС Дании впервые осуществили переброску на датский остров Борнхольм в Балтийском море и развертывание наземной подвижной пусковой установки многоцелевых (зенитных) квазибаллистических ракет Raytheon Standard SM-6, которые могут использоваться для поражения как воздушных, так и наземных и надводных целей. Сообщается, что учения "по защите конвоев" с развертыванием данной пусковой установки ("модульной пусковой системой SM-6") на Борнхольме продлятся около недели.

Наземная подвижная контейнеризированная пусковая установка многоцелевых (зенитных) ракет Raytheon Standard SM-6 ВМС США (с) ВМС США

Продемонстрированная ВМС США при этой переброске наземная подвижная контейнеризированная пусковая установка ракет SM-6 впервые была показана в сентябре 2022 года. Данная флотская пусковая установка выглядит конструктивно схожей с подвижной пусковой установкой начавшего поступать на вооружение армии США нового американского наземного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC, Typhon) производства корпорации Lockheed Martin, использующего как ракеты SM-6, так и флотские дозвуковые крылатые ракеты Raytheon Tomahawk (в исполнениях Block IV и V). Оба варианта пусковых установок (и флотский, и армейский комплекса MRC) выполнены на основе наземной версии корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41 в четырехконтейнерном подъемном исполнении на наземной подвижной контейнеризированной пусковой установки на трейлере, буксируемом тягачом. В то же время флотский вариант наземной ПУ выглядит несколько меньшим по размерам, а подъем четырехконтейерного пакета ячеек Mk 41 осуществляется на нем против движения, а не по движению, как на установке MRC. Пусковая установка MRC буксируется более мощным тягачом Oshkosh HEMTT A4 M983A4 Patriot (8x8).

На Борнхольм в ходе пробного развертывания флотская наземная подвижная пусковая установка ракет SM-6 была доставлена военно-транспортным самолетом Boeing C-17A Globemaster III ВВС США.

Ракета Standard SM-6 RIM-174A (ERAM) в нынешнем исполнении поступает на вооружение ВМС США с 2013 года и была создана путем модернизации зенитной ракеты Standard SM-2ER Block IV (RIM-156B) с оснащением активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, а также оснащением инерциально-спутниковой системой коррекции (в варианте SM-6 Block IА) и аппаратурой двухсторонней передачи данных. В результате ракета SM-6 при дальности стрельбы до 250 морских миль (до 460 км) может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские цели и наземные цели. В варианте применения с наземной пусковой установки ВМС США ракета SM-6 должна использоваться по данным внешнего целеуказания от других платформ, как корабельных с комплексной системой оружия AEGIS, так и авиационных.

Сообщалось, что после 2024 финансового года в состав армейского комплекса MRC должен быть интегрирован создаваемый новый вариант ракеты SM-6 Block IВ, который будет обладать гиперзвуковой (то есть превышающей М=5) скоростью и увеличенной дальностью по наземным и надводным целям - оценочно до 400 миль (740 км). Рост характеристик будет достигнут за счет оснащения ракеты новым маршевым твердтопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм - 533 мм), вместо ныне используемого на SM-6 стандартного твердтопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюймов (343 мм), при одновременном сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволит использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. Также ракета SM-6 Block IВ, предположительно, получит более мощную боевую часть (сейчас ракета SM-6 имеет боевую часть весом всего 140 фунтов - 64 кг).

Можно предположить, что флотская наземная пусковая установка ракет SM-6 также будет в последующем интегрирована с ракетами SM-6 Block IВ, а также, видимо, и крылатыми ракетами Tomahawk.

Выгрузка на Борнхольме (Дания) из воено-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III ВВС США наземной подвижной контейнеризированной пусковой установки многоцелевых (зенитных) ракет Raytheon Standard SM-6 ВМС США, 18.09.2023 (с) ВМС США

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
США
Продукция
AMRAAM
BGM-109 Tomahawk
C-17
HEMTT
Mark 41
Patriot ЗРК
SM-2
SM-6
Компании
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