ПВО недостаточно: эксперт предупредил об угрозе ракет США

Военный эксперт рассказал об уловке США, угрожающей России

США создадут дополнительную угрозу для России, даже если не будут увеличивать свой арсенал ядерного оружия, а просто перенесут его с самолетов на крылатые ракеты, считает военный эксперт. По его словам, в таком случае Москве понадобятся более эффективные средства по сдерживанию такой угрозы. На данный момент в Европе находятся около 200 американских ядерных боезарядов. Это было одним из камней преткновения в вопросе сохранения ДРСМД.

США могут перенести часть своих ядерных зарядов в Европе с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования. Это создаст дополнительные угрозы для России, даже если Вашингтон не изменит количество этого оружия, заявил военный эксперт Владимир Евсеев на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном ситуации с Договором о РСМД.

По его словам, на территории Европы сейчас находятся около 200 ядерных боезарядов.

"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - отметил Евсеев.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее рассказал, что Россия предложила США и НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности. Москва посоветовала предпринять действия по аналогии с президентом России Владимиром Путиным, который уже пошел на этот шаг.

США в 2016 году развернули систему противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Румынии и сейчас разворачивают в Польше. По замыслу разработчиков, эта система должна обеспечивать оборону европейской территории Североатлантического альянса от ракетных угроз с Ближнего Востока. Предельная дальность действия SM-3 Block IB этой системы составляет 700 км, а ее скорость - 3 км/с. Причем характеристики находящейся на стадии испытаний SM-3 Block IIА еще более существенны - 2,5 тыс. км и 4,5 км/с соответственно.

Москву размещение этих систем в Европе возмущает тем, что они оснащены установками вертикального пуска (УВП) Мк41, которые применяются на кораблях ВМС США и других стран для запуска ракет "Стандарт" SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, "Си Спарроу", ESSM и "Томагавк".

По сути системы Aegis Ashore могут из оборонительного оружия стать средством первого удара, а это является очевидным нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку возможности стрельбы крылатых ракет "Томагавк" в разных модификациях составляют от 1600 до 2500 км.

Но Соединенные Штаты отрицают свою вину. Эти претензии Москва предъявила Вашингтону в ответ на обвинение в нарушении ДРСМД в свой адрес. Американская сторона сосредоточила основные недовольства на российской ракетной системе 9М729. По мнению США, дальность ее действия выходит за рамки договора, то есть находится в районе от 500 до 5500 км.

В России неоднократно заявляли, что эта ракета соответствует положениям ДРСМД и не может летать на такие большие расстояния. Чтобы подтвердить это, Минобороны РФ даже организовало показ оружия для иностранных специалистов и журналистов, но эти доводы не повлияли на США.

Первое официальное заявление о возможном выходе США из ДРСМД прозвучало в октябре прошлого года. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из Договора и начать наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока "не придут в чувства" другие государства, под которыми он имел в виду, в первую очередь, Россию и Китай.

В итоге со 2 февраля, когда Дональд Трамп заявил о приостановлении участия его страны в ДРСМД, весь мир ожидал разрешения этой ситуации.

В ответ на такие действия Вашингтона российский лидер Владимир Путин также объявил о приостановке участия в соглашении со своей стороны.

По условиям ДРСМД выйти из него можно только спустя полгода после соответствующего объявления. Предполагалось, что до 2 августа стороны смогут прийти к компромиссу и уладить взаимные претензии, чтобы сохранить договор.

Но требования обеих сторон так и не были удовлетворены. Из-за этого американская сторона еще за несколько дней до прекращения действия договора заявила, что разорвет его.

Поэтому 2 августа Россия заявила о прекращении действия ДРСМД.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

На угрозы американской стороны наращивать свой ядерный потенциал после выхода из ДРСМД в России тоже уже ответили. Сергей Рябков не исключил возможности размещения запрещенных договором ракет неподалеку от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Он назвал подлетное время "ключевым моментом".

Лидия Мисник