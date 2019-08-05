ПВО недостаточно: эксперт предупредил об угрозе ракет США
Военный эксперт рассказал об уловке США, угрожающей России
США создадут дополнительную угрозу для России, даже если не будут увеличивать свой арсенал ядерного оружия, а просто перенесут его с самолетов на крылатые ракеты, считает военный эксперт. По его словам, в таком случае Москве понадобятся более эффективные средства по сдерживанию такой угрозы. На данный момент в Европе находятся около 200 американских ядерных боезарядов. Это было одним из камней преткновения в вопросе сохранения ДРСМД.
США могут перенести часть своих ядерных зарядов в Европе с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования. Это создаст дополнительные угрозы для России, даже если Вашингтон не изменит количество этого оружия, заявил военный эксперт Владимир Евсеев на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном ситуации с Договором о РСМД.
"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - отметил Евсеев.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее рассказал, что Россия предложила США и НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности. Москва посоветовала предпринять действия по аналогии с президентом России Владимиром Путиным, который уже пошел на этот шаг.
США в 2016 году развернули систему противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Румынии и сейчас разворачивают в Польше. По замыслу разработчиков, эта система должна обеспечивать оборону европейской территории Североатлантического альянса от ракетных угроз с Ближнего Востока. Предельная дальность действия SM-3 Block IB этой системы составляет 700 км, а ее скорость - 3 км/с. Причем характеристики находящейся на стадии испытаний SM-3 Block IIА еще более существенны - 2,5 тыс. км и 4,5 км/с соответственно.
Москву размещение этих систем в Европе возмущает тем, что они оснащены установками вертикального пуска (УВП) Мк41, которые применяются на кораблях ВМС США и других стран для запуска ракет "Стандарт" SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, "Си Спарроу", ESSM и "Томагавк".
Но Соединенные Штаты отрицают свою вину. Эти претензии Москва предъявила Вашингтону в ответ на обвинение в нарушении ДРСМД в свой адрес. Американская сторона сосредоточила основные недовольства на российской ракетной системе 9М729. По мнению США, дальность ее действия выходит за рамки договора, то есть находится в районе от 500 до 5500 км.
В России неоднократно заявляли, что эта ракета соответствует положениям ДРСМД и не может летать на такие большие расстояния. Чтобы подтвердить это, Минобороны РФ даже организовало показ оружия для иностранных специалистов и журналистов, но эти доводы не повлияли на США.
Первое официальное заявление о возможном выходе США из ДРСМД прозвучало в октябре прошлого года. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из Договора и начать наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока "не придут в чувства" другие государства, под которыми он имел в виду, в первую очередь, Россию и Китай.
В ответ на такие действия Вашингтона российский лидер Владимир Путин также объявил о приостановке участия в соглашении со своей стороны.
По условиям ДРСМД выйти из него можно только спустя полгода после соответствующего объявления. Предполагалось, что до 2 августа стороны смогут прийти к компромиссу и уладить взаимные претензии, чтобы сохранить договор.
Но требования обеих сторон так и не были удовлетворены. Из-за этого американская сторона еще за несколько дней до прекращения действия договора заявила, что разорвет его.
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении МИД РФ.
На угрозы американской стороны наращивать свой ядерный потенциал после выхода из ДРСМД в России тоже уже ответили. Сергей Рябков не исключил возможности размещения запрещенных договором ракет неподалеку от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Он назвал подлетное время "ключевым моментом".
Лидия Мисник
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