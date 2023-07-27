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Военное обозрение

Западные и украинские политики опасаются того, что КНДР начнёт «крупные поставки военной помощи России»

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Источник изображения: topwar.ru

Западные политики и эксперты вдруг насторожились в связи с визитом министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян. Напомним, что российская делегация во главе с министром приглашены в Пхеньян по случаю 70-й годовщины окончания войны на Корейском полуострове. В историографии КНДР это событие обозначено как День победы корейского народа в Освободительной Отечественной войне 1950-1953 годов.

За те часы, которые Сергей Шойгу к настоящему моменту провёл в северокорейской столице, он возложил цветы к монументам, воздвигнутым в честь освобождения Кореи. Монумент в Пхеньяне появился в 1946 году в знак благодарности советским воинам за освобождение страны от японской оккупации. Также Сергей Шойгу возложил корзины с цветами к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Российский министр обороны в Пхеньяне проводит переговоры со своим корейским коллегой Кан Сун Намом.

Из заявления главы российского оборонного ведомства:

Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях. Корейская Народно-Демократическая Республика - важный партнёр России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества.

В свою очередь Кан Сун Нам отметил, что рад встрече с Сергеем Шойгу, и выразил надежду на то, что связи в различных сферах, включая сферу безопасности, между КНДР и Россией будут укрепляться.


Западные и украинские политики откровенно опасаются того, что КНДР начнёт «крупные поставки военной помощи России». Особые опасения по этому поводу в США, Евросоюзе и в стане киевского режима связывают с «возможностью Северной Кореи поставить России большие объёмы боеприпасов». В американской, европейской и украинской прессе считают, что такие поставки возможны и что они «могут существенно изменить ситуации на фронте».

Даже если такие поставки возможны, то основной вопрос: какое дело до этого Западу, который активнейшим образом вооружает неонацистский киевский режим, используя Украину в своих целях?

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Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Евросоюз
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