Арсеналы Украины могут пополниться конфискатом

Вашингтон обдумывает поставки перехваченных иранских вооружений Киеву

Готовность американских военных направить на поддержку Украины иранское вооружение, перехваченное в начале 2023 года у берегов Йемена, поставила вопрос о том, какой еще конфискат из зон конфликта на Ближнем Востоке и Северной Африки будет сочтен пригодным для поставок.

Американские военные эксперты допускают, что западные страны могут использовать в этих целях и те нелегальные военные грузы, которые идут морским путем в Ливию. В Пентагоне официальные лица не скрывают, что хотят сохранить темпы перехвата нелегального оружия и в будущем. О том, что в Соединенных Штатах обдумывают отправку Украине оружия, предназначавшегося Ираном для йеменских повстанцев, неоднократно сообщали источники издания Wall Street Journal.

Судя по этим сообщениям, речь идет о перехваченных в последние месяцы вблизи Аравийского полуострова грузах, которые включают в себя штурмовые винтовки, патроны и противотанковые ракеты. Складывается интересная ситуация, когда можно будет взять оружие, направлявшееся на снабжение иранских союзников и контрагентов, и использовать его для достижения американских целей на Украине. Как отмечают официальные лица США, такие действия создадут не только важный прецедент в поставках вооружений Украине, но и станут «предупредительным выстрелом» для иранской стороны, чья оборонная продукция находится под пристальным вниманием Запада с 24 февраля 2022 года.

В Вашингтоне эта идея всерьез начала обсуждаться еще в конце 2022 года, когда ВМС США задержали направлявшееся из Ирана в Йемен рыболовецкое судно с боеприпасами. Несколько недель спустя американская сторона перехватила другую партию в Оманском заливе. В середине января 2023 года ВМС Франции смогли пресечь новую поставку в Йемен стрелкового оружия иранского производства.

Все суда предназначались для движения хуситов «Ансар Аллах», которое сражается против поддерживаемого аравийскими государствами центрального правительства в Йемене. Напомним, что на снабжение хуситов наложено международное эмбарго, что заставляет симпатизирующий им Тегеран избегать прямых транзитных маршрутов и прибегать к услугам посредников в рамках теневого экспорта.

В центре усилий по выявлению нелегального морского транзита находится 59-я оперативная группа 5-го флота ВМС США. В недавней колонке для Wall Street Journal эксперты Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security, CNAS) отмечают, что активность этого флотского подразделения в сдерживании Ирана предоставила в распоряжение Центрального командования США огромные запасы конфискованного оружия. После проведения досмотровых мероприятий это оружие, проинспектированное и запротоколированное специалистами ООН как доказательство нарушения Ираном резолюции 2624 Совета Безопасности, было размещено на военных объектах США по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. По мнению американских военных экспертов, несмотря на то что конфискованное у иранцев и их посредников оружие не удовлетворит всех потребностей украинской армии, значительная его часть может оказаться полезной на поле боя.

Впрочем, Вашингтон пока не спешит прояснять свои намерения. Отвечая в ходе одного из брифингов на вопрос, будет ли американская сторона использовать в качестве источника военной помощи Украине старые арсеналы или запасы конфискованных грузов со своих баз на Ближнем Востоке, заместитель помощника главы Пентагона Дана Строул попросила не опережать события. «Самое главное, чем мы сейчас занимаемся, – это работа с нашими ближневосточными партнерами, чтобы сохранить действительно впечатляющие темпы перехвата оружия, работа через объединенные оперативные группы», – подчеркнула представитель Пентагона, отвечающая за ближневосточные вопросы.

Отметим, что попытки вовлечь Ближний Восток в оружейное донорство для Украины уже предпринимались. В январе 2023 года региональные издания сообщили, что украинская сторона получила от Марокко танки Т-72Б, модернизированные компанией Excalibur Army в Чехии. Соответствующее решение, согласно этим сообщениям, было принято властями Королевства Марокко в ходе состоявшихся в апреле 2022 года переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии. Сама техника, как отмечали алжирские издания, была приобретена марокканцами у Белоруссии около 20 лет назад.

Россия, в свою очередь, предполагает, что любое вооружение, направляемое Киеву, впоследствии может в том или ином количестве попасть на Ближний Восток. Так, в июле прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с утверждением, что «часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок».

Соединенные Штаты и страны Евросоюза вполне могут рассматривать идею передачи Украине того вооружения, которое направляется государствами-интересантами в Ливию. Против сторон конфликта в Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН, и около берегов страны работают корабли ВМС Евросоюза, которые пытаются перехватить военные поставки.

К примеру, в ноябре 2022 года было остановлено судно, шедшее из Объединенных Арабских Эмиратов в Ливию с десятками бронеавтомобилей. Судно было перенаправлено в один из европейских портов, а сами бронеавтомобили конфискованы. Уточним, что в Ливию морским путем идут не самые крупные партии оружия. В основном это помощь из ОАЭ. Одна из крупнейших операций, проведенных недавно европейцами, привела к конфискации 105 бронемашин, предназначенных ливийцам.

Даже перенаправляя в Украину гораздо более крупные иранские поставки для Йемена, Америка делает лишь символический жест. В то же время диапазон поиска внешних доноров может оказаться шире, чем кажется на первый взгляд.

Надо еще отметить, что США с союзниками и западные спецслужбы в поисках вооружений, и в особенности боеприпасов, для Украины сегодня тщательно работают с различными африканскими странами. Это так или иначе открывает путь к негласной перепродаже имеющихся у этих государств как запасов вооружений советского и российского производства, так и продукции иранского, северокорейского и китайского происхождения.

Василий Иванов