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ЦАМТО

Пистолеты МПЛ и МПЛ1 прошли проверку качества по итогам опытной эксплуатации в Росгвардии

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Пистолеты МПЛ, МПЛ1 и ПЛК на выставке «Армия-2020»
Пистолеты МПЛ, МПЛ1 и ПЛК на выставке «Армия-2020».
Источник изображения: otvaga2004.ru

ЦАМТО, 26 июля. Опытная эксплуатация пистолетов МПЛ и МПЛ1 производства Ижевского механического завода в Росгвардии успешно завершена. Ее провели сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области.

Для объективной оценки офицеры спецподразделения тестировали изделие в различных погодных условиях, учитывая необходимость выполнения поставленных задач. Целью испытаний была обратная связь по итогам эксплуатации оружия в реальных условиях.

Пистолеты получили высокую оценку пользователей по параметрам результативности стрельбы и удобству обращения. Подтверждена возможность крепления навесного оборудования и безотказность работы на 9-мм боеприпасах 7Н21-01, 7Н21-02 и снайперских патронах повышенной точности.

"Эргономика пистолета позволяет производить стрельбу и перезарядку пистолета без повреждения рук стреляющего. Короткий ход и мягкий спуск спускового крючка уменьшает время до произведения первого выстрела, и увеличивают скорострельность. Большой плюс в том, что пистолет имеет возможность крепления дополнительного оборудования (фонарик, коллиматор) и не вызывает затруднений при неполной сборке-разборке. Образец удобен в применении, за все время апробации не было ни одного "утыкания и задержки" при стрельбе", – рассказал врио командира СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Александр Б.

Представители заказчика также обозначили аспекты, которые необходимо доработать. По итогам опытной эксплуатации будут внесены конструктивные изменения, направленные на снижение усилия снаряжения магазина, улучшение работы кнопки магазина, увеличение усилия переключения предохранителя и повышение надежности крепления ПСЗС (прибор снижения звука стрельбы) в модификации МПЛ1. Также будут скорректированы технологические процессы, регламентирующие качество исполнения отдельных деталей.

"Максимальное соответствие изделия требованиям заказчика – наша цель, поэтому все требования и пожелания будут учтены в ходе доработки конструкции и технологии изготовления пистолетов. После внесения изменений пистолет станет еще более надежным и удобным в использовании оружием", – отметил разработчик пистолета, ведущий конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев.

Большинство предложений будут реализованы конструкторским коллективом уже в этом году, наиболее трудоемкие – до апреля 2024 года, после чего снова будут проведены заводские и типовые испытания пистолетов.

Модульные пистолеты Лебедева – МПЛ и МПЛ1 – разработаны в инициативном порядке в концерне "Калашников" конструкторской группой КТЦ. Разработка пистолетов осуществлялась с 2017 года в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию Федеральной службы войск национальной гвардии. Главные его преимущества перед предшественниками и зарубежными аналогами – тщательно продуманная эргономика, высокая надежность независимо от условий эксплуатации, большой ресурс, а также возможность применения со всеми видами боеприпасов калибра 9х19 мм. Первая партия МПЛ и МПЛ1 была отправлена в Росгвардию для опытной эксплуатации в апреле 2023 года. Конструктор изделия Дмитрий Лебедев тогда лично провел инструктаж по использованию новинки для сотрудников Росгвардии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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