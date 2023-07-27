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Военное обозрение

Состоялся показ стрельб японской противокорабельной ракетой Type 12

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Источник изображения: topwar.ru

По случаю учений Talisman Sabre 2023, в которых принимают участие около 30 000 военнослужащих из 13 стран, Япония продемонстрировала запуск новой ПКР.

Состоялся первый показ стрельб японскими противокорабельными ракетами Type 12 собственной разработки

- говорится в издании Air & Cosmos.

В ходе демонстрации ракета, запущенная с инертной БЧ, успешно поразила беспилотную морскую цель у гавани Джервис-Бей, Австралия.

Ракета береговой батареи Type 12 была разработана Mitsubishi Heavy Industries и изначально имела запас хода 200 км. Япония в настоящее время работает над ее улучшением, чтобы она смогла проходить расстояния от 900 до 1200 км. При этом запуск ПКР должен осуществляться как с земли, так и с моря и с воздуха.

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что первая морская версия появится примерно в 2027 году. Форма ракеты будет изменена, чтобы уменьшить ее радиолокационную заметность. Также предполагается, что она сможет получать целеуказание во время полета по спутниковой связи, чтобы повысить точность обнаружения движущихся целей.

В феврале прошлого года Япония не только усовершенствовала свою ракету Type 12, но и объявила о желании приобрести 500 американских КР Tomahawk. При этом Токио стремится получить гиперзвуковые ракеты собственной разработки к 2030 году.

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