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ТАСС

Суд в Курске вынес приговор двум экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене

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Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Они получили от 13 до 17 лет лишения свободы и оштрафованы

ТАСС, 25 июля. Курский областной суд во вторник вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия за передачу данных военной разведке Украины, они получили от 13 до 17 лет лишения свободы и оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, Сидоркиной Т. А. - 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год", - рассказали в суде.

13 июня ЦОС ФСБ сообщил, что два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.

ТАСС стало известно, что речь идет о бывших супругах, задержанных в Курской области весной прошлого года за подготовку диверсии на железнодорожных путях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также $150 тыс. Уголовное дело было возбуждено по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Задержанные дали признательные показания. 

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