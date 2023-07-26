Особая позиция Венгрии по Украине и "ЕвроНАТО" не мешает перевооружению ВС страны

ЦАМТО, 25 июля. Особая позиция Венгрии по "ЕвроНАТО" и Украине не должна никого вводить в заблуждение: Будапешт остается твердым сторонником укрепления Альянса в Европе, но без США, и отстаивает в этой связи сугубо национальные интересы (прежде всего, экономические и собственной безопасности).

Следует отметить, что в определенном смысле "посыл" о создании "ЕвроНАТО" может стать даже более взрывоопасным в перспективе, поскольку в данном случае не исключено появление контингентов ВС западных стран на Украине без консультаций с США (то есть вне общепризнанного НАТО), следствием чего может стать ядерная война в Европе (что США только приветствовали бы).

В интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 2 марта 2023 года, что Европе необходим собственный военный альянс, аналогичный НАТО, но без США.

По его словам, "Европе нужны собственные вооруженные силы, которые могли бы обеспечивать ее безопасность. При этом в новом альянсе не должны присутствовать США. Существующая на сегодняшний день организация НАТО является полностью подконтрольной США и используется для решения американских проблем. Европа должна защищать себя сама, а не надеяться на помощь США. На данный момент политику Европы в отношении конфликта на Украине определяет Вашингтон, не давая принимать самостоятельные решения".

Идея создания собственных вооруженных сил в Европе витает уже давно, на эту тему высказывались и во Франции, и в Германии, но дальше разговоров дело не пошло, поскольку против этого категорически выступили США.

В.Орбан считает, что "из-за "воинственных русских" Европе всегда будет угрожать опасность. Полагаться на США в защите было бы неразумным".

Он пояснил, что сейчас подход западных стран к конфликту на Украине определяется США, в то время как Европа теряет свою идентичность.

Россиян он охарактеризовал как "воинственную нацию". "Воинственная нация никогда не будет уважать слабую страну", – заявил В.Орбан. В то же время, по его словам, он не хотел бы поражения России на Украине, так как это приведет к масштабному кризису. "Россия – ядерная держава. Это был бы геополитический шок, потенциально разрушительное землетрясение в глобальном масштабе, намного хуже, чем распад Югославии. Сам факт легкомысленного отношения к подобным сценариям на Западе свидетельствует о тревожной и даже пугающей дистанции от реальности, слепоте к рискам, присущим собственной политике", – считает венгерский премьер.

Россия, отметил В.Орбан, "всегда опасна". "Мы должны быть в состоянии защитить себя, Европу. Европейское НАТО было бы оптимальным решением", – подчеркнул он.

Ранее, во время выступления в парламенте В.Орбан заявил, что Будапешт "с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне". Он предупредил, что в случае продолжения военной помощи Украине "найдутся те, кто отправит солдат". Венгрия, подчеркивал он, останется в стороне от конфликта.

По мнению В.Орбана, "Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду".

В.Орбан назвал причиной ослабления Европы навязывание Вашингтоном своих интересов в ущерб европейским.

Кроме того, политик указал на "цунами санкций", которые разрушают экономику всех европейских стран.

Позиция Будапешта в отношении российской спецоперации была сложной. С одной стороны, Венгрия быстро осудила вторжение и не наложила вето на некоторые санкции ЕС в отношении Москвы. Кроме того, развертывание войск НАТО на восточном фланге альянса через Венгрию является еще одной областью, в которой Будапешт сотрудничал, а не препятствовал усилиям НАТО по противодействию России.

С другой стороны, правительство В.Орбана выступило против санкций ЕС в отношении российской нефти и газа, пообещав заблокировать их и в конечном итоге заставив блок смягчить свой пакет санкций. Венгрия также отказалась приостановить расширение АЭС Пакш (проект Пакш-2). Эту программу финансирует и реализует "Росатом". Кроме того, страна выступила против транзита оружия через Венгрию на Украину.

В мае 2023 года Венгрия не одобрила выделение транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF): Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из этого фонда.

"Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз, наряду с другими существующими возможностями, использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины. Это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях", – заявили в пресс-службе правительства Венгрии.

Позднее, в середине июля 2023 года Венгрия выступила против выделения 20 млрд. евро Евросоюзом на вооружение Украине (это касается нового предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля выделить Киеву 20 млрд. евро в последующие четыре года).

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал "шокирующим" то, что Евросоюз не задумывается о мирном урегулировании на Украине не только в краткосрочной перспективе, но и в течение нескольких лет. "Это означало бы, что Венгрии надо выплатить 200 млн. евро в то время, как Украина держит в списке "международных спонсоров войны" крупнейший венгерский банк, где открыты счета у трех миллионов венгров... Я искренне надеюсь, что все понимают существующее противоречие. Я подчеркнул на совете глав МИД, что до тех пор, пока Украина сохраняет венгерский банк в списке "международных спонсоров войны", мы не готовы в финансовых вопросах делать шаги вперед и вести переговоры относительно поставок вооружения", – отметил П.Сийярто.

Он напомнил, что это касается и ранее заблокированного Венгрией транша в 500 млн. евро Украине из "Европейского фонда мира". Всего, по его словам, из фонда семью траншами Киеву уже было направлено 5,6 млрд. евро (всего этот фонд был создан в объеме 5,7 млрд. евро).

Как уже было сказано выше, Виктору Орбану длительное время удавалось добиваться широких исключений для Венгрии в отношении европейских санкций против России.

В.Орбан часто повторял, что "это не наша война", заявляя, что российская спецоперация на Украине – это конфликт, "который должны урегулировать участвующие в нем стороны".

В.Орбан считает, что только западные страны могут спасти Украину, перестав оказывать ей военную помощь, поскольку солдаты у Киева кончатся раньше, чем у России.

Такого же мнения придерживается министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки.

Как заявил министр 7 июля 2023 года, война на Украине приближается к своему 500-му дню, а военного решения не предвидится. Крупные европейские и натовские державы убеждены, что конфликт можно решить только путем продолжения и эскалации войны, однако Венгрия не разделяет эту точку зрения.

"Венгрия с самого начала была на стороне мира. Мы хотим прекращения огня и немедленных мирных переговоров", – заявил Кристоф Салай-Бобровницкий.

Из заявлений высшего политического руководства Венгрии следует, что Будапешт жестко отстаивает свои национальные интересы в сфере экономики и безопасности. При совпадении некоторых позиций Венгрии с интересами России, Будапешт ни в коей мере нельзя рассматривать как некоего проводника интересов России в Европе: Венгрия была и остается членом НАТО, действуя в целом в интересах альянса.

Следует также отметить, что Венгрия давно претендует на Закарпатскую область Украины. Еще в 2018 году в стране объявили о введении должности министра развития Закарпатской области.

Основной ареал расселения венгров – приграничные районы Закарпатской области, что облегчает введение войск с целью возможной защиты со стороны официального Будапешта. В Береговском районе венгры составляют большинство населения.

Примечательно, что уже в день начала проведения Россией спецоперации Венгрия усилила военную группировку на границе с Украиной в Закарпатье. Официально объявленная цель – оказание помощи беженцам и венгерским гражданам.

Об отношении Венгрии к событиям на Украине предельно ясно высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия продолжает настаивать на отказе от поставок оружия Украине, чтобы не быть втянутой в конфликт.

Министр отметил, что "для того, чтобы Венгрия избежала втягивания в войну, мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие в Украину", – сказал П.Сийярто 18 октября 2022 года по итогам совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

В начале марта 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. В.Зеленский в своем обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на эти обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает "сугубо национальные интересы и выступает только на своей стороне".

Общий вывод такой: правительство во главе с В.Орбаном ориентируется только на национальные интересы. При этом экономическая выгода превалирует над истеричной русофобией других европейских стран. Тем не менее, Венгрия в программах перевооружения своей армии безальтернативно ориентируется на стандарты НАТО.

Все иллюзии относительно некоего дрейфа Венгрии в сторону от НАТО окончательно развеяло заявление министра обороны Венгрии Кристофа Салаи-Бобровницкого от 16 февраля 2023 года.

"Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного НАТО срока (2024 год) может выйти на уровень расходов на оборону в более 2% ВВП заявил Салай-Бобровницки по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, на встрече обсуждалось укрепление восточного крыла альянса. "В этом отношении Венгрия также демонстрирует отличные результаты, поскольку из четырех новых боевых групп, созданных на восточном фланге, венгерская первой достигла полной боеготовности", – отметил Салай-Бобровницки.

Ранее он заявил, что оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии.

Военные расходы Венгрии

Венгрия увеличит расходы на оборону в 2023 ф.г. до 4,5 млрд. долл.

В парламент Венгрии 10 июня 2022 года поступил законопроект о бюджете на 2023 ф.г. (в дальнейшем был утвержден в июле того же года), в котором ассигнования по линии Минобороны предусмотрены в сумме 719,1 млрд. форинтов (1,94 млрд. долл.).

Как сообщает Janes.com, данная сумма представляет собой номинально увеличение на 28,3%.

В законопроект о военных расходах также включены средства "оборонного фонда" в размере 842 млрд. венгерских форинтов, 47% из которых выделено на развитие СВ, 26% – на ВВС, 14% – на военную инфраструктуру и 13% – на другие расходы.

С учетом "оборонного фонда", общие ассигнования на оборону в 2023 ф.г. превысят 1,56 трлн. форинтов, приблизившись к 4,5 млрд. долл. (по текущему курсу) по сравнению с 3 млрд. долл. США в предыдущем году.

Парламент Венгрии одобрил военные расходы страны на 2024 ф.г. в размере 4,7 млрд. евро

Парламент Венгрии 7 июля 2023 года принял "Закон о государственном бюджете на 2024 финансовый год".

Как сообщает Budapest Times со ссылкой на министра обороны Кристофа Салай-Бобровницкого, закон предусматривает выделение средств в размере 1,823 трлн. форинтов (4,7 млрд. евро) на оборону, оборонную промышленность и оборонные инновации.

Он добавил, что ассигнования на оборону эквивалентны 2% ВВП в соответствии с обязательством Венгрии перед НАТО.

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