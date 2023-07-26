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ТАСС

"Рособоронэкспорт" покажет на форуме РФ и Африки беспилотники с опытом применения в СВО

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Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В частности, будут представлены БПЛА "Орион", "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующий боеприпас "Куб-Э"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) в ходе второго саммита Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, покажет востребованные образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые уже применялись в реальных боевых условиях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"На открытой экспозиции "Рособоронэкспорт" и ряд российских компаний продемонстрируют наиболее востребованные на Африканском континенте образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, предназначенные для противодействия различным угрозам безопасности", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что будут представлены разведывательно-ударный БПЛА "Орион", разведывательные "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующий боеприпас "Куб-Э" и другие комплексы, имеющие большой опыт использования в реальных боевых условиях. Также будут показаны средства противодействия им, в том числе комплексы РБ-504П-Э, "Серп-ВС5", "Сапфир" и ряд других. В зоне боевых бронированных машин выставлены бронеавтомобили "Спартак", "Тигр-Рейд" и "Стрела".

Кроме того, гости смогут также ознакомиться с российской вертолетной техникой на площадке входящего в Ростех холдинга "Вертолеты России". Будут представлены Ми-8МТВ-1 в медицинской версии, Ми-171Е и Ми-38 в VIP-вариантах, "Ансат" и первый российский офшорный вертолет Ми-171А3. 

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