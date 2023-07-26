"Рособоронэкспорт" представит решения для обеспечения безопасности на саммите Россия-Африка

ЦАМТО, 25 июля. Компания "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех примет участие во Втором саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, который пройдет в санкт-петербургском "Экспофоруме" 27-28 июля 2023 года.

Компания представит широкий спектр средств и решений для обеспечения безопасности государства и общества.

"Саммит Россия-Африка дает мощнейший стимул укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Для "Рособоронэкспорта" саммит – уникальное событие, которое позволяет находить новые точки роста во взаимодействии с партнерами. По результатам переговоров на полях первого саммита в Сочи мы увидели очень высокую пролонгированную конверсию. С 2019 года по настоящий момент мы подписали свыше 150 контрактных документов с африканскими партнерами и пополнили свой портфель заказов на более чем 10 млрд. долл. За это время наше присутствие расширилось еще на пять государств континента", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Госкорпорации Ростех, "Рособоронэкспорту" и другим российским компаниям саммит Россия-Африка помогает сохранить и укрепить связи с традиционными партнерами, найти надежных заказчиков и начать освоение новых сегментов рынка.

"Миссия "Рособоронэкспорта" на Втором саммите Россия-Африка – выработать с делегациями более чем 30 стран континента, приехавшими в Санкт-Петербург, концепции борьбы с основными вызовами глобальной африканской архитектуре безопасности. Компания представит разработанные и опробованные в России средства противодействия терроризму, организованной преступности, киберугрозам, защиты конституционного строя и общественного порядка, охраны границ и важных объектов", – отметил Александр Михеев.

На саммите "Рособоронэкспорт" предложит гостям мероприятия продукцию российских компаний в павильоне "Экспофорума", а также на статической площадке. Стенд компании разделен на тематические зоны, посвященные средствам борьбы с терроризмом и интеллектуальным цифровым технологиям.

В рамках средств противодействия террористическим угрозам компания представит специальное стрелковое оружие, боевую экипировку, тактическую оптику, средства нелетального воздействия, средства досмотра и обнаружения взрывных устройств, охраны периметра и комплексы спутниковой связи.

В зоне "Интеллектуальные цифровые технологии" "Рособоронэкспорт" покажет разработанные российскими компаниями опробованные на внутреннем рынке и адаптированные под использование в африканских странах IT-решения. В их числе комплексный проект "Умный город", платформа кибербезопасности национального уровня, а также системы интернет-мониторинга, защиты информации и легального перехвата данных.

На открытой экспозиции "Рособоронэкспорт" и ряд российских компаний продемонстрируют наиболее востребованные на Африканском континенте образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, предназначенные для противодействия различным угрозам безопасности.

Композиция открытой площадки также разделена по тематикам. В зоне беспилотных летательных аппаратов будут представлены разведывательно-ударный БЛА "Орион", разведывательные "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующий боеприпас "Куб-Э" и другие комплексы, имеющие большой опыт использования в реальных боевых условиях. Рядам с беспилотными аппаратами экспонируются средства противодействия им, в том числе комплексы РБ-504П-Э, "Серп-ВС5", "Сапфир" и ряд других. В зоне боевых бронированных машин выставлены бронеавтомобили "Спартак", "Тигр-Рейд" и "Стрела".

Гости смогут также ознакомиться с имеющей большой экспортный потенциал российской вертолетной техникой на площадке входящего в Ростех холдинга "Вертолеты России". На саммите будут представлены Ми-8МТВ-1 в медицинской версии, Ми-171Е и Ми-38 в VIP-вариантах, "Ансат" и первый российский офшорный вертолет Ми-171А3.

"Рособоронэкспорт" планирует реализовать масштабную деловую программу. Ожидаются встречи с большинством делегаций, некоторые из которых представлены на высшем уровне.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".